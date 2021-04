Aparecen indicios de una posible erupción volcánica en El Hierro. Según el equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la isla, la erupción submarina que, según todos los indicios, comenzó la pasada madrugada frente a la costa sur de El Hierro, se sitúa a una distancia de unos cinco kilómetros de La Restinga y a unos 1.000 metros de profundidad, sin que por ahora se descarte la posibilidad que se abran nuevas bocas.

Según la coordinadora del equipo, Alicia García, podría tratarse del "inicio de un proceso eruptivo submarino" y ha añadido que, "si es solo ahí, no nos vamos a enterar de nada, los instrumentos serán los que nos den la información".

El equipo de vulcanólogos del CSIC, que ya ha asistido a erupciones en otros puntos del planeta, considera que, a menos que se abriera otra boca de erupción más cercana a la costa y en aguas menos profundas, apenas se notará nada en superficie.

"Hasta que no haya emisión muy próxima a la costa, a menos de 200 metros de profundidad, en principio no tendría por qué verse nada. Si es próxima a la costa, pues sí, alguna explosión y algún material veremos", ha señalado Alicia García, que ha añadido que vigilarán "las 24 horas".

Por su parte, el coordinador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, ha asegurado en TVE que "no hay confirmación" de que se esté produciendo una erupción volcánica submarina y, en caso de que finalmente se produjera, esta "no tendría ninguna implicación" para los habitantes de El Hierro. Ha añadido que, aunque en un primer momento se detectaron señales de un tremor volcánico y se asoció a un proceso eruptivo, luego no se ha podido confirmar esa erpución y no ha habido ninguna señal al respecto.

No hay peligro para los ciudadanos Por su parte, el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, ha indicado en rueda de prensa que los indicios apuntan a que se producirá una erupción, que sería submarina y no causaría peligro para los ciudadanos. Los científicos han detectado este lunes un cambio en el tipo de ondas, lo que podría ser debido a que en el fondo del mar se están produciendo emisiones de gases e incluso de lava, ha comentado Juan Manuel Santana. El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha confirmado en declaraciones a Efe que la erupción "ya está en marcha", aunque desconoce en qué estadio se encuentra, si en el de liberación de gases o si ha pasado a una segunda fase en la que también está expulsando magma. El presidente insular ha insistido en que los herreños no van a sentir la erupción, debido, también, a su lejanía de la costa de La Restinga, en el municipio de El Pinar. En ese mensaje de tranquilidad ha incidido desde Bruselas el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que ha asegurado que la crisis sísmica en El Hierro "no significa ninguna señal de riesgo para la población" y por eso no se ha cambiado la alerta Rivero ha valorado el "comportamiento ejemplar" de la población, "cuando fuera de El Hierro -ha dicho- llega mucha información alejada de los acontecimientos que ocurren en la isla que podrían distorsionar las cosas o generar inquietud".

Recomendaciones para navegar Los pescadores pueden faenar con tranquilidad, aunque con precaución, por el mar de Las Calmas (costa próxima a La Restinga), pues solo está prohibido hacerlo por el epicentro de la posible erupción por medidas de seguridad. Los buceadores "también pueden estar tranquilos", ha asegurado, por lo que pueden salir a realizar esta práctica. Así lo que Capitanía Marítima recomienda es que no se navegue en las proximidades del punto donde podría haberse registrado una fisura o erupción marina, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo. La recomendación se extiende en las cuatro millas a partir del punto 27, 34,2N, 0,18 00 Oeste, según han detallado las fuentes.