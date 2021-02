El líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, ha cancelado su prevista visita a Suráfrica ante la falta de respuesta de las autoridades de ese país a su petición de visado, según ha informado una fuente de su oficina.

"Tanta espera infructuosa solo puede significar que la visita causa inconvenientes obvios al Gobierno surafricano, así que no irá", ha expuesto a la agencia Efe el portavoz del dalái lama, Tenzin Taklha.

"No hacemos comentarios sobre si la falta de respuesta se debe a presiones chinas. Eso hay que preguntárselo a las autoridades surafricanas", ha añadido el portavoz desde la ciudad donde vive el dalái, Dharamsala (norte de la India).

Críticas

Por su parte, Desmond Tutu ha descrito este hecho como "el día más oscuro" para Sudáfrica.

"No había puesto aún palabras a cómo me siento de triste. Este es el día más sobrío para nuestro país. Nuestras autoridades no se han molestado en responder a la solicitud de visado", ha sentenciado.

Pero es más, el Nobel de la Paz ha ido más lejos y ha asegurado que el actual gobierno de su país era peor que en la época del apartheid: "Nuestro gobierno es peor ahora que el que estaba durante el apartheid, porque por lo menos en ese momento era de esperar ese tipo de comportamiento".

El Gobierno surafricano ya denegó en el año 2009 un visado al Dalái Lama, algo que el propio Tutu y el expresidente surafricano Frederik de Klerk achacaron a presiones de China, que mantiene un contencioso con el líder religioso respecto al estatus de Tíbet.

El Dalai Lama, a quien China acusa de líder separatista, huyó del Tíbet tras una revuelta anti comunista en 1959 y hasta este año encabezó la administración política tibetana en el norte de la India, aunque esta no es reconocida por ningún país.

Cerca de 100.000 tibetanos viven en el exilio en la India.