No estaba en la agenda de la Conferencia Política del PSOE pero, invitado por José Antonio Griñán, Felipe González no ha dudado en subirse al escenario para decir a los socialistas: "No quiero que el partido se sienta derrotado".

Ha sido una de las sorpresas del cónclave socialista y los asistentes lo han agradecido con el aplauso más cerrado de la noche. González reaparece en actos de partido de calado, tras haber estado muchos años ausente de las grandes citas.

De esta forma, el expresidente se mete en campaña y apoya al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al que fuera uno de sus ministros, González le ha dicho: "Eres lo mejor que le puede ocurrir a este pais y también para la construcción del socialismo europeo. Estoy a tu disposición, a tus órdenes, como un militante más, desde antes de ayer, hasta el 20 de noviembre y después".

Con su participación, ha querido levantar el ánimo de los suyos y pedir que no hagan caso a las encuestas desfavorables de cara al 20-N.

Ha recordado que él también se enfrentó a una cuesta parecida, y que se quedo a las puertas de la remontada. "En alguna ocasión nos sacaban 14 puntos en las encuestas y nos faltó un debate más o una semana más", ha dicho González, que se ha autodefinido como el "agitador agitado" y "rebelde que no se conforma".

Le pide a Rubalcaba "una movilización ofensiva" A su juicio, Rubalcaba debe afrontar los comicios como líder de una "movilización ofensiva" en la que los socialistas no necesitan defender "lo que otros amenazan con quitar". Se trata, ha señalado, de explicar que para que la economía sea competitiva y se genere empleo hay que plantearse el sistema sanitario o la educación no como "un gasto a recortar" sino como una "inversión" que contribuye a crear el "círculo vicioso" de la competitividad, que es lo que necesita España. "Y a quien toque la sanidad o la educación (...) por favor, sáquenlo por la ventana", ha pedido como muestra de la ofensiva que según González debe emprender el PSOE de aquí al 20 de noviembre, encabezada por Rubalcaba. No se ha olvidado de contrarrestar las críticas del PP por los ajustes del Gobierno de Zapatero, y ha dicho que "no es verdad" que hayan sido los mayores recortes de la democracia porque en su etapa, incluidos los "dramáticos" tres años de la crisis, ha hecho un esfuerzo "infinitamente mayor" que el que hizo el PP en ocho años.

Análisis de la situación europea Por otro lado, Felipe González ha hecho un amplio análisis de la situación por la que atraviesa Europa y ha puesto el acento en que pese a todas las dificultades ahora ningún país quiere salir de la UE, e incluso hay muchos que quieren entrar en ella, si bien no ha ocultado sus problemas para funcionar en común. Eso sí, ha recordado que si en el siglo pasado las diferencias en Europa se resolvían "a cañonazos" ahora se subsanan con discusiones en las instituciones europeas, donde "nadie se tiene que callar ante nadie", ha enfatizado, y ha añadido: "hay que decirle la verdad de sus errores, sea quien sea, incluida Angela Merkel". González también se ha referido a las exigencias de la UE sobre el déficit y ha advertido de que la terapia de la "sangría" para el enfermo "debe tener límites", porque si se le sigue sangrando se puede debilitar. Por eso, se ha mostrado partidario de modular y hacer los ajustes a las cuentas públicas al mismo tiempo que se buscan caminos para reactivar la economía.