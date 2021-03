Los rebeldes libios creen ahora que Muamar al Gadafi podría esconderse en la localidad de Gadames, en la frontera con Argelia, bajo la protección de líderes tribales tuareg.



"Una tribu, los tuareg, aún le apoya y se cree que está en la zona de Gadames, en el sur", ha declarado uno de los jefes militares del Consejo Nacional Transitorio (CNT, órgano de los rebeldes), Hisham Buhagiar. Desde que la oposición tomó Trípoli, los rumores sobre el paradero de Muamar al Gadafi han sido numerosos.



Buhagiar, coordinador de la búsqueda del líder derrocado, ha afirmado que Gadafi podría haber estado en la ciudad de Samnu, también al sur de Libia, hace una semana, antes de pasar a Gadames.



Los rebeldes también creen que uno de sus hijos, Saif al Islam, se encuentra en Bani Walid, mientras que otro de los vástagos del coronel, Mutassem, se escondería en Sirte. Ambas ciudades están bajo el asedio de tropas del CNT.



"Ambos quieren abandonar Libia, puede que en dirección a Níger", ha dicho Buhagiar. "Ha habido combates entre tuaregs que son fieles a Gadafi y los árabes que viven en la zona. Estamos negociando", ha explicado.

Vídeo de Saif al Islam

Precisamente este martes, la cadena de televisión siria Al Rai difundió un vídeo en el que Saif el Islam,arenga a un grupo de hombres armados.

El canal no indicó, sin embargo, donde fueron grabadas las imágenes, de muy baja calidad, ni como la grabación llegó a su poder. En la parte inferior del vídeo se indica que las imágenes fueron tomadas el pasado 20 de septiembre.

En las mismas, se puede observar a Saif al Islam rodeado de algunos seguidores que hacen el símbolo de la victoria con los dedos mientras el hijo de Gadafi, fusil en mano, grita consignas que debido a la mala calidad apenas se entienden. Los hombres, que en el vídeo no parecen más de una decena, custodian a Saif al Islam en una zona desértica en la que no se ven edificios. Sin embargo, la televisión siria subrayó que Al Islam se encontraba en una ciudad, de la que no ofreció el nombre.