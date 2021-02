El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha dicho que Euskadi "no tiene ninguna deuda con ETA y la izquierda abertzale", sino que son ellas las que la tienen con el País Vasco.

Urkullu ha cerrado el acto político celebrado en la localidad alavesa de Foronda con motivo del Alderdi Eguna (Día del partido), al que han asistido miles de afiliados, simpatizantes y cargos del PNV.

El presidente del PNV ha criticado que desde la izquierda abertzale se diga que el suyo es un partido "caduco", cuando lo que es caduca es "su revolución, su ruptura y su lucha fracasada", porque han "perdido 34 años con su radicalidad y su ruptura total".

Ha añadido que el PNV seguirá trabajando donde se "juegue el futuro" de Euskadi, mientras que la izquierda abertzale "no ha estado en el autogobierno, no ha estado en la modernización, no ha estado en el avance económico y social".

Urkullu ha insistido en que ETA y la izquierda abertzale "tienen una deuda con Euskadi", pero, "aunque lleguen tarde y tan altivos", les ha dado la bienvenida.

Por otro lado, ha hecho referencia al anuncio del colectivo de presos de ETA (EPPK) de sumarse al Acuerdo de Gernika para afirmar que el final de ETA "es más irreversible" y se ha dirigido al Gobierno central para afirmar que "es el momento de arriesgar y trabajar en las oportunidades".

"Ya vale de cálculos electoralistas de la izquierda abertzale y también del PSOE y del PP, ya vale de cálculos electoralistas", ha añadido.