El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no tiene "ningún temor" a que la farmacéutica Roche deje de suministrar fármacos a los hospitales españoles como ha hecho con los de Grecia, debido a su morosidad.

Fuentes del Ministerio han asegurado a Efe que los pacientes de España "pueden estar tranquilísimos", después de que el presidente de Roche, Severin Schwan, afirmase en una entrevista que publicó este sábado el diario neoyorkino The Wall Street Journal que el grupo suizo no descarta hacer con otros países lo que ha hecho con Grecia.

En concreto, Schwan se refirió a España al señalar que puede verse obligado a adoptar medidas similares.

Sanidad garantizada

"España no tiene nada que ver con Grecia en ningún aspecto y desde luego no en el sanitario", han señalado las fuentes, que han insistido que en nuestro país la sanidad está totalmente garantizada y que "no tenemos ningún temor a que pase lo que está pasando" con el país heleno.

"En España la sanidad está garantizada, ya que se han tomado medidas de ahorro que garantizan de sobra la prestación sanitaria".

“España no es Grecia“

En los mismos términos se ha expresado desde su cuenta personal de Twitter el secretario de Estado de Sanidad, José Martínez Olmos, quien ha asegurado que "España no es Grecia".