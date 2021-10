En su primera experiencia frente a frente con los internautas, Almodóvar ha contestado ampliamente a una veintena de preguntas sobre múltiples temas: su cine, su última película, sus actores favoritos, la sociedad actual, política...

A quienes quieren conocer sus futuros proyectos, les confiesa que tiene varios proyectos, dos guiones en castellano y uno en inglés.

Si se decidiera por éste último, lo rodaría en Estados Unidos porque allí transcurre esa historia.

Sobre el proyecto de Madres paralelas, que ha citado recientemente, ha dicho en RTVE.es que sería “un Quijote de la maternidad”.

Humor subterráneo

También le han preguntado en este encuentro personas que aún no han visto La piel que habito, pero han oído hablar de su “oscuridad y falta de humor”.

"Sí, tiene humor subterráneo y un poco negro”, ha replicado el realizador manchego.

“Para mí, lo importante de una película es, en primer lugar, que me entretenga. Si además me revuelve el estómago, me hace olvidarme del paso del tiempo, me da un tema de qué hablar con mis amigos y amigas durante las próximas dos semanas, disfruto de un nuevo peinado de Antonio Banderas, una música extraordinaria de Alberto Iglesias y una fotografía igualmente sublime de José Luis Alcaine... Chica, yo que tú iría a verla”, ha recomendado a una indecisa usuaria