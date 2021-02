Desde el anuncio de Facebook de sacar al mercado sus propios filtros para editar y retocar fotografías, muchos han visto en este lanzamiento una amenaza para Instagram, la popular aplicación de retoque de imágenes para iPhone.

Sin embargo, Kevin Systrom, el presidente ejecutivo de la compañía, no teme la nueva herramienta de Facebook porque "no será un competidor directo".

“Facebook no será un competidor directo porque la experiencia de uso será completamente distinta“

"Entiendo que una red como Facebook, donde las fotos tienen tanta importancia, quiera usar estas herramientas, pero la experiencia será completamente diferente", detalla Systrom, en declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian .

"Mis amigos no tienen por qué hacer las mejores fotografías. Ese es el motivo del éxito de Instagram, que puedes ver las fotos de todo el mundo y seguir a los usuarios que cada uno quiera", añade.

Aunque decenas de celebridades se han registrado en Instagram, como Snoop Dog, Jamie Oliver o Justin Bieber, no ha supuesto cambios reseñables en la compañía. " Conseguimos casi un usuario registrado cada segundo , y no podemos distraernos porque personajes famosos se inscriban en la red".

Instagram no es una apliación externa que solo sirva para compartir fotografías en las redes sociales, ni es la única que incluye filtros para retocar las imágenes, pero ya ha superado los ocho millones de usuarios desde que se lanzó en octubre de 2010.

Retos: cambios, filtros y Android

Uno de los principales retos para la empresa es su expansión y crecimiento. Pero sobre todo "hay que trabajar para que siga funcionando igual de bien que al comienzo". Los usuarios no ven ese trabajo, reconoce Systron, pero si no se hace "la aplicación no funciona".

Hasta ahora, el éxito del proyecto no ha provocado grandes cambios. En los arranques de muchas compañías, comenta Systrom, "cuando la cosa va bien se alquilan nuevas oficinas, y se contrata mucha más gente... En nuestro caso seguimos casi igual".

De hecho, Instagram comenzó siendo una aplicación creada por dos personas, en la actualidad cuenta con seis empleados. "Nos ha sorprendido la respuesta recibida por los usuarios", confiesa Systrom. "Nunca lo habríamos esperado, pero ha sido abrumador".

“La versión para Android está en el horizonte“

Al margen de futuros cambios en la cámara, de lanzar nuevos filtros y realizar mejoras en la web, uno de los retos principales es lanzar la versión para Android, el sistema operativo de Google para móviles.

Cada día, asegura Systrom, "recibimos un aluvión de peticiones para que lancemos la versión de Android". Y la mejor noticia, señala, es "que está en el horizonte, pero somos seis personas y tenemos que construir el mejor equipo para conseguirlo", concluye.