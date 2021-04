Bildu ha retirado de algunos consistorios del País Vasco en los que gobierna medidas de seguridad "fundamentales" y que estaban establecidas "por las presiones y las amenazas abertzales", según han asegurado este jueves a RTVE.es fuentes del PSE-EE y del PP de Euskadi.

En Andoain, donde el pasado sábado era investida como alcaldesa Ana Carrere Zabala, de Bildu, se ha prohibido la entrada a dependencias municipales a la seguridad privada de los seis concejales socialistas y de la edil popular que conforman la Corporación municipal.

Fuentes socialistas han relatado que "cuando ha llegado el portavoz socialista al Ayuntamiento, Estanis Amuchástegui, se ha encontrado con una circular de la primera edil anunciándole la prohibición. No la ha recogido y finalmente ha pasado con sus escoltas dentro".

Se da la circunstancia de que el socialista Estanis Amuchástegui, que hasta el sábado era el alcalde de Andoain, ha vivido durante años la presión y las amenazas de la izquierda abertzale tradicional.

En Lasarte, una de las primeras medidas tomadas por el nuevo alcalde, Pablo Barrio, de Bildu, ha sido la de eliminar el arco de seguridad y el escáner del Ayuntamiento.

"Estos hechos demuestran la actitud chulesca de estos señores. Se va confirmando lo que algunos ya intuíamos que pasaría si Bildu ganaba. No han tardado ni un minuto en jugar con la seguridad de los ediles y ya se han quitado la careta", ha afirmado rotundo a RTVE.es Borja Sémper, vicepresidente del PP de Guipúzcoa.

En cuanto al motivo alegado por la formación, se debería a que ya son innecesarios, un razón, que Sémper ha negado. "No hay ningún motivo, solo el desprecio a la seguridad física y psicologica de las personas. En estos momentos, sigue habiendo una actitud hostil y gestos violentos en estos ayuntamientos. Me temo que no serán los únicos episodios a los que asistamos durante la legislatura", ha declarado.