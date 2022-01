El vicepresidente, ministro del Interior y candidato a las primarias, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha suspendido el viaje que tenía previsto realizar este viernes por la tarde a Valencia tras la carga policial contra los manifestantes del 15M, que dejaron cinco detenidos y 18 heridos, ocho de ellos agentes antidisturbios.

La decisión ha sido tomada conjuntamente por la dirección nacional del partido y el PSPV después de que su secretario general, Jorge Alarte, pidiera a Rubalcaba que aplazara el acto "para realizarlo dentro de unos días" como un ejercicio de "responsabilidad " y "de otra política nueva tan necesaria en la Comunidad Valenciana", señalan en una nota.

Fuentes del PSOE han explicado a RTVE.es que el vicepresidente y candidato del PSOE a las primarias comparte "plenamente" la decisión de los socialistas valencianos.

La carga policial se produjo el jueves al mediodía frente a la sede de las Cortes valencianas, donde se habían concentrado centenares de manifestantes de Movimiento 15M para pedir la salida del parlamento de los diputados imputados, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se sentará en el banquillo por los trajes del caso Gürtel.

El enfrentamiento tuvo lugar, según la subdelegación del Gobierno, cuando tres agentes traspasaron las vallas para denunciar a un joven que les estaba insultando y alguno de sus compañeros trataron de impedirlo. Los cinco detenidos quedaron en libertad con cargos horas después.

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, arremetió después de la carga contra Rubalcaba, al que acusó de "ignorar" las protestas del 15M a disolverlas "a palos". IU e ICV pidieron la comparencencia de Rubalcaba en el Congreso y Esquerra la dimisión de la delegada del Gobierno, Ana Botella.

No obstante, Alarte señala que lo que no comparten es "la acción individual de ningún alborotador ni nadie que use la violencia para alterar el orden público".

Rubalcaba: "Yo soy el más prudente del mundo"

Sobre la decisión de suspender su visita a Valencia Rubalcaba se ha limitado a decir que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, le llamó para decirle que le parecía "más prudente aplazarla".

"Si a él le parece prudente, yo soy el más prudente del mundo, así que aplazado queda.

"No. No me siento coartado en absoluto, ni ahora ni nunca. Alguna vez, hace mucho tiempo, pero ya se me ha olvidado", ha asegurado el vicepresidente aludiendo así, aunque sin citarla, a la dictadura franquista, informa Efe.

El aspirante a las primarias del PSOE ha negado asimismo que el aplazamiento del viaje a Valencia le haya hecho reflexionar sobre las dificultades de mantener el cargo de ministro del Interior a la vez que es el candidato socialista.