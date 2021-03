El checheno Rustam Majmúdov, señalado por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) como el autor material del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, perpetrado el 7 de octubre de 2006, ha sido detenido este martes en la casa de sus padres en Chechenia, según ha confirmado el departamento de investigaciones criminales del Ministerio del Interio checheno.

La emisora Eco de Moscú había confirmado minutos antes la noticia, citando a Murad Musáyev, abogado de uno de los hermanos de Majmúdov, sobre quien pesaba una orden de busca y captura.

Dzhabrail e Ibraguim Majmúdov, hermanos del detenido, fueron imputados junto a otro sospechoso del asesinato de la periodista y los investigadores siguen considerándolos cómplices del mismo, aunque fueron absueltos en 2009 por un jurado popular por falta de pruebas.

El tercer absuelto fue Sergei Jadzhikurbanov, exoficial de la brigada contra el crimen organizado de la policía de Moscú, acusado de haber pagado a los tres hermanos para que obtuvieran información de la periodista y cometieran el crimen.





A su vez, el oficial de los servicios secretos, Pável Riáguzov, procesado en la misma causa por abuso de poder y extorsión, también fue considerado inocente.

Años de opaca investigación

Rustam, que había sido señalado por la investigación como el autor de los disparos que acabaron con la vida de Politkovskaya en el portal de su casa de Moscú en octubre de 2006, consiguió entonces eludir la acción de la justicia

Justo después de la absolución de los tres imputados, la investigación fue reabierta en junio de 2009 por el Tribunal Supremo de Rusia, que ordenó la celebración de un nuevo juicio. Los tres hermanos fueron acusados de nuevo de este crimen que conmocionó al mundo.

La abogada de la familia de la víctima, Anna Stavitskaya, ha declarado, por su parte, a la agencia France Presse que no había sido informada por las autoridades de la detención. "Los investigadores no nos han informado de ningún arresto", ha señalado.

Según el abogado de Majmúdov, Sadakhmet Arsamerzayev, la detención del presunto asesino sin duda ayudará a exonerar a los tres hermanos. porque "los investigadores veran que la cara del asesino que aparece en los vídeos de vigilancia no es la de Rustam".

“No le arrestaron antes porque saben que es inocente“

Arsamerzayev ha asegurado, además, que las autoridades rusas han tardado tantos años en capturar al hermano mayor Majmúdov porque saben que es inocente.

"Siempre he dicho que los investigadores no arrestaron a Rustam porque su detención solo confirmaría que él no es el asesino", ha indicado. "Y ahora está claro que Rustam no era difícil de detener. Estaba escondido, es verdad, pero en su casa de Chechenia".