El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha reclamado responsabilidades por la liberación del etarra Antonio Troitiño, y ha considerado que "aquí alguien muy importante ha metido la pata y alguien lo tiene que pagar".

En un encuentro con los medios de comunicación durante su visita a Benidorm (Alicante), Basagoiti ha lamentado que "el plazo" entre la orden de liberación y la orden de la Audiencia Nacional para que sea arrestado de nuevo puede hacer que "se escape un pájaro con tantos asesinatos".

"De la misma manera que un currante paga si la mete en su trabajo, aquí tiene que pagar si un juez o un político o el que sea", ha insistido.

"Lo de Troitiño se veía venir, aquí lo sabía todo el mundo, y aquí ha habido unos jueces o un juez que ha tomado una decisión un día, y ha tardado una semana en tomar la contraria", ha lamentado.

En los días pasados entre la decisión de liberarlo y la de volver a arrestarlo, ha considerado que debería haber sido "controlado de manera discreta", y debería "haber sido más ágil" la decisión contraria.

Rubalcaba y el SUP: No se le podía seguir

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al PP de pedir a la Policía que "haga algo ilegal" al reclamar que vigilara a Troitiño.

"Antonio Troitiño fue liberado porque un tribunal dictó un auto según el cual había cumplido su condena; a partir de ahí es un hombre libre, es un ciudadano que tiene todos los derechos intactos, nos guste más o menos", ha explicado Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) le ha dado la razón a Rubalcaba. José María Benito, portavoz del SUP, ha dicho a Servimedia que "en este caso tiene razón Rubalcaba, porque no se puede poner vigilancia a nadie previendo que la Audiencia podía rectificar".

Según Benito, "no podemos tener a una persona sometida a vigilancia todo el día, porque sería ilegal. No se puede vigilar a nadie por el mero hecho de que mañana un juez puede decir lo contrario de lo que ha dicho otro".