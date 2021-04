Pocas veces se puede ser testigo del nacimiento de un personaje de cómic, y nosotros hemos tenido la suerte de ver en pañales a la última creación del guionista Enrique Sánchez Abulí (Torpedo 1936, Alex Magnum) y el dibujante Alfredo Geniés (Alex Magnum), a los que el año pasado entrevistamos con motivo del 25 aniversario de la serie Alex Magnum y a los que este año hemos vuelto a ver en el Salón del Cómic.

En esta ocasión han creado un personaje para intentar venderlo a los editores de Estados Unidos.

"Yo he hecho estas páginas deprisa y corriendo, asegura Geniés, para mostrárselas a los de DC Comics que venían al Salón, pero no se interesaron porque venían sólo a por superhéroes. Y como ya no tenemos prisa, vamos a dejar que Enrique disfrute del Guión."

"Será una chica bastante mala" "El personaje no tiene todavía ni nombre, nos confiesa Alfredo Geniés, no sabemos si se llamará Tiga o Tiger. Es una chica bastante peligrosa, una cazarecompensas del futuro, con una imagen muy oscura de ella misma, e iría acompañada de un robot que tengo aquí dibujado", asegura enseñándonos las páginas. "Yo creo que ya la hemos bautizado, confiesa Abulí, se llamará Tiga y será una chica bastante mala, y las chicas malas suelen ser bastante buenas, ya me entiendes. Es un personaje que visualmente tiene mucha fuerza". "Y tal como se presenta el futuro, esta chica vivirá en un futuro muy negro, continúa Abulí. Lo que se pretende es una historia entretenida con violencia, acción y, por supuesto algo de humor".

Querían resucitar a Alex Magnum Su idea inicial era resucitar a Alex Magnum, pero los editores les recomendaron que hiciesen algo nuevo. Y han creado este universo. "Es un universo paralelo al de Magnum, asegura Geniés, porque es un poco la estética que me gusta dibujar, pero un poco más moderna e incluso más caótica, porque Magnum era un policía y en este mundo no va a haber ya ni policía". "La chica podía ser la hija de Alex Magnum, puntualiza Abulí, el mundo todavía ha ido a peor, ya no hay policia y se dedica a ganarse la vida liquidando a la gente". "Enrique, asegura Geniés, me ha dado la idea de que el robot sea más cómico de lo que había pensado, más pequeñito (asegura mientras nos muestra la nueva versión). Y que además fuera tartamudo.Yo no quería un robot tipo Transformers, como los de ahora, sino con un diseño muy sencillo". "Como ella va a ser la chica mala, se trataría de sacar el personaje simpático que, en este caso sería el robot".