La actriz española Penélope Cruz paralizó hoy Hollywood Boulevard para recibir su estrella en el célebre Paseo de la Fama, un acto en el que estuvo acompañada por su esposo, Javier Bardem, y Johnny Depp, su compañero de reparto en la nueva entrega de la saga "Piratas del Caribe".

Penélope, de 36 años, primera intérprete española que recibe esta distinción, acudió al homenaje ante unas 300 personas que se agolpaban junto a las verjas colocadas justo debajo del Teatro El Capitán, a la altura del 6.834 de Hollywood Boulevard, donde ha quedado inmortalizada su estrella, la número 2.436 que se coloca en el Paseo de la Fama.

Cruz lució un vestido tubo púrpura con manga francesa que resaltaba su figura, apenas un par de meses después de haber dado a luz a su hijo, Leonardo, nombre que confirmó Rob Marshall, el director de "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", de estreno en EEUU el próximo 20 de mayo.

Ha cumplido su sueño de pequeña La ganadora del Oscar por "Vicky Cristina Barcelona" dio las gracias a cineastas como Ted Demme, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Bigas Lunas o Cameron Crowe por todo lo aprendido junto a ellos a lo largo de los años, antes de entrar en el terreno personal. "Gracias a mis padres y a mis preciosos hermanos por todo el amor y apoyo que siempre me dan. Y, por supuesto, a mi maravilloso marido y a mi hijo por hacerme tan feliz cada día", dijo la actriz antes de añadir en español: "Es un día muy especial y feliz para mí". La protagonista de títulos como "Volver", "Carne trémula", "Todo sobre mi madre" o "Abre los ojos" explicó que ha cumplido con creces su sueño de pequeña: ganarse la vida como actriz. "Gracias a la ayuda y confianza de mucha gente he conseguido eso y mucho más. En mi carrera he podido trabajar con algunas de las personas más talentosas de España, de varios países de Europa y de EEUU", afirmó la intérprete, quien comentó que la primera vez que pisó Los Ángeles fue en 1994 y apenas hablaba inglés.

"Quiero trabajar con Johnny Depp" "Sólo sabía decir dos cosas: '¿cómo estás?' y 'quiero trabajar con Johnny Depp'. Ahora que lo he hecho dos veces, puedo decir que quiero hacerlo de nuevo", declaró. Cruz, antes de recibir la estrella de manos de Leron Gubler, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, la entidad que gestiona el Paseo de la Fama, recibió los elogios de Marshall y Depp, quien tuvo que hacer alguna pausa durante su discurso para agradecer los constantes piropos de sus admiradoras. "Penélope es pura. Es de esas cosas raras de la naturaleza, ya no hacen mujeres así. Me siento un privilegiado por tenerla en mi vida", dijo Depp, ataviado con cazadora color mostaza, camisa a cuadros, pañuelo anudado al cuello y sombrero gris. "Estas cosas tan dulces no son mi fuerte, así que he escrito algo", comentó el actor entre risas. "Es un placer rendir homenaje a esta pequeña criatura española y es genial trabajar con ella hombro con hombro. Desde que rodamos 'Blow' tenemos una relación honesta y sincera. Se pueden decir muchas cosas buenas sobre ella, y absolutamente nada malo", añadió el "pirata" Jack Sparrow.