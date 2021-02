El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha afirmado este jueves que el Gobierno cree que "todos los indicios apuntan a que Sortu no tiene derecho a ser legal" porque sigue siendo "hija de Batasuna" después de que el nuevo partido guardara silencia sobre el último golpe a ETA en Vizcaya, que se saldó con cuatro detenciones.

Ha destacado que lo que se refleja en los estatutos de la nueva formación abertzale es "bastante respetuoso con la ley", pero ha insistido en que es evidente que "Sortu es hija de Batasuna" y que hasta que no deje de serlo, no tendrá derecho a ser legal.

En una entrevista en En días como hoy, Jáuregui ha analizado así la decisión de la Abogacía del Estado, que ha pedido este jueves al Tribunal Supremo (TS) que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos al considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna.

Sobre si el último alto el fuego de ETA podría ser o no el definitivo, Jáuregui ha explicado que España necesita tiempo "para comprobar si, como parece, esto es el principio del fin". "La democracia tiene derecho a desconfiar y no queremos ser engañados como tantas otras veces", ha añadido.

"Cuando tengamos de verdad constancia de que la violencia ha cesado, entonces la democracia podrá cambiar su opinión. Mientras, no debe hacerlo", ha continuado el ministro para después matizar que en el Gobierno no hay diferencia de criterios a la hora de tratar el tema de la lucha antiterrorista: "El criterio es el del presidente y el del vicepresidente y ministro del Interior".

Sobre las reformas: "No hay otro camino"

Preguntado por las últimas medidas anunciadas para el ahorro energético, Jáuregui ha las defendido y ha descartado que el Gobierno las aplique de forma "improvisada" o con la intención de "fastidiar a nadie".

Así, ha pedido también a las comunidades como Madrid y Barcelona (que se muestran reacias a colaborar con las soluciones propuestas por el Ejecutivo) que hagan "un esfuerzo".

"Entre todos tenemos que conseguir alcanzar los objetivos para el crecimiento económico y la creación de empleo. Tenemos que hacerlo y no porque se nos acabe de ocurrir, sino porque es el momento", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que el Gobierno podría ser el responsable que no se haya comprendido todavía que la lucha contra la crisis es cosa de "todos". "Quizás la culpa sea de quienes no somos capaces de poner a toda la gente en esta clave", ha sugerido Jáuregui.

El ministro de la Presidencia ha comentado también el aumento del paro registrado en febrero y se ha mostrado seguro de que no se alcanzarán los cinco millones de parados y ha añadido que lo primero que hay que hacer antes de crear empleo es "sanear el país". "Estamos haciendo lo que hay que hacer, no hay otro camino", ha sentenciado.