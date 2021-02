Frases como "¿estudias o trabajas?", "¿vienes mucho por aquí?" o "¿me das tu teléfono?" han pasado a la historia. Ahora, @pepitoperez o @fulanita te pide directamente tu contacto virtual.

"Cuando sales de copas te preguntan si tienes Tuenti", o Facebook, o Twitter, o cualquier otra red social, explica a RTVE.es Ícaro Moyano, responsable de comunicación de Tuenti.

También se han creado otras plataformas como Chatroulette, badoo, o Zappydate que son específicas para ‘flirtear’ en la red. E incluso comunidades virtuales venidas a menos como SecondLife.

Todas estas redes han revolucionado el social dating. Chatroulette, considerada como "la ruleta rusa del videochat", fue el líder de búsquedas de Google en 2010. Badoo ha superado en la última semana la barrera de los 100 millones de usuarios.

A partir de ellas, y de sus similares, se han creado miles de nuevas parejas. Son redes en las que hombres y mujeres (sobre todo jóvenes y adolescentes) tienen opciones de "tener una cita", "ir a un concierto", "hacer miraditas" o "compartir la luna" con gente de su edad.

“Puedes "tener una cita", "ir a un concierto", "hacer miraditas" o "compartir la luna"“

Y "proporcionan información de mucha calidad, sobre amigos, gustos, aficiones, y un solo click basta para conocer mejor a esa persona", considera Moyano.

Aportan una valiosa información porque permiten 'conocer las intenciones' del otro. Facebook permite saber si estás soltero, casada o si atraviesas por un momento complicado.

Tuenti va un paso más allá. Puedes dejar claro si "buscas rollo", ya seas chico o chica, "si estás con alguien", o si solo "quieres hacer amigos".

Me quiere, no me quiere... Hace años, el pétalo de una margarita podía ser decisivo para comenzar una relación. Me quiere, no me quiere... Incluso la anilla de una lata. Ahora cualquier posible pareja tiene que tener el visto bueno de las redes sociales. Hay que 'ser amigos' en Facebook o en Tuenti. O si no, por lo menos, que te sigan en Twitter. Y aunque ligar parezca más fácil, porque se puede conocer mejor a la otra persona, "las relaciones no han cambiado. Lo único diferente son las nuevas formas de encontrarse", señala Alejandra Menassa, psicoanalista y experta en terapias de pareja. Los celos siempre han existido, "pero ahora están mucho más latentes porque hay más vías de acceso a terceras personas", asegura Menassa.

Las 'reglas del juego' han cambiado Un estudio global sobre el 'flirteo online', elaborado por la red badoo, asegura que "las mujeres españolas son las más dispuestas a dar el primer paso para conocer otros hombres". Según el informe, las españolas reconocen 1,33 contactos al mes, el doble que mujeres de otros países como Francia, México y Estados Unidos, entre otros. “Las españolas son las más dispuestas a dar el primer paso para ligar por Internet“ Pero no solo surgen nuevas relaciones, si no que se rompen. Muchas mujeres, explica la psicoanalista, "no se sienten escuchadas y buscan una persona con la que hablar, un nuevo apoyo o antiguas relaciones, aunque en la mayoría de los casos se mantienen en ese plano virtual y no pasan al mundo real".