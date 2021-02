El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha calificado este lunes de "vergüenza" y "subversivas" las manifestaciones que se sucedieron durante el domingo en varias ciudades de Italia para defender la dignidad de la mujer.

"Son movilizaciones subversivas, partidistas, contra mi persona e impulsadas por una izquierda que utiliza cualquier medio para intentar vencer a un adversario al que no tiene modo de vencer en las urnas", ha declarado Berlusconi durante una intervención telefónica en el programa de televisión "Mattino Cinque".

"Todas las mujeres que me han conocido saben con cuánta consideración y respeto me relaciono con ellas ", asegura Berlusconi.

No habrá elecciones anticipadas

De este modo ha cfriticado el mandatario las manifestaciones que se celebraron el pasado domingo en varias ciudades italianas y extranjeras, entre ellas Roma, Milán, Génova, Turín, Palermo, Madrid o Barcelona, para defender la dignidad de la mujer tras los escándalos sexuales protagonizados supuestamente por el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, con una menor.

Además, el primer ministro italiano arremetió una vez más contra la magistratura italiana y calificó como una "vergüenza" el trabajo de la Fiscalía de Milán, que, ha subrayado, "ha atropellado la dignidad de mis invitados y la verdad".

El jefe del Ejecutivo ha abordado también la situación política italiana, se ha mostrado convencido de poder conseguir la mayoría de 325 diputados en la Cámara baja "más que suficiente para continuar con el programa de Gobierno" y ha descartado la posibilidad de un cierre anticipado de la legislatura.

En este sentido, ha respondido a la propuesta lanzada el pasado domingo por su ex aliado Gianfranco Fini, quien ha desafiado a Berlusconi a una dimisión conjunta para inmediatamente convocar unas elecciones anticipadas que pongan fin al "hazmerreír" en el que, según Fini, se ha convertido Italia.

"Es una propuesta irrealizable. No he traicionado el mandato electoral, no he saboteado el Gobierno y las reformas y no he usado mi rol institucional para urdir complots y vuelcos políticos", dijo en alusión a Fini, que el domingo presidió el acto de constitución como partido de su grupo parlamentario, Futuro y Libertad para Italia.