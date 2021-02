Isona Passola, el momento dulce catalán

Antes de ser destituido como director del ICAA, Ignasi Guardans puso en marcha la controvertida orden ministerial por la que se reducía el número de proyectos subvencionados en el cine español, pero se aumentaba la dotación para cada uno de ellos. Apostar más por algunos productos considerados de calidad.

Un modelo que ya se aplicaba en Cataluña y que en 2010 ha tenido unos frutos palpables. Su principal representante es Pa negre, producida por Massa D'Or con unas potentes ayudas de la Generalitat y la televisión catalana. Además, cuenta con la participación de TVE.

La cinta dirigida por Villaronga tuvo muy buenas críticas, se llevó la Concha de Plata a la mejor actriz para Nora Navas, tuvo buenos resultados de taquilla, recibió 14 inesperadas nominaciones a los Goya. Y ahora afronta la ceremonia de los premios como una de las claras favoritas.

Passola es de formación historiadora, profesora de universidad. Fue en las aulas donde comenzó haciendo vídeos con sus alumnos. Hizo un curso de teatro y de ahí pasó directamente al cine. Con dibujos animados, en 1990. Despertaferro.

Después llegó la creación de Massa D'Or. La primera colaboración con Villaronga fue El pasajero clandestino. "Agustí llevaba siete años sin hacer nada porque se había desengañado mucho". Le sacó del pozo, en palabras del mismo cineasta.

Luego El pianista, El mar -de nuevo con Villaronga-... Hasta su último trabajo antes de Pa negre, un documental codirigido por ella misma, Catalunya España, al modo de La pelota vasca, con declaraciones de personalidades acerca de la relación entre ambas realidades.

Y entonces... "Está muy bien ir de malditos, todos los festivales del mundo te adoran, te invitan por todas partes, pero el público, ¿dónde está? ¿no?", comenta ella con pasión.

Esta visión no es nueva en Passola. No hay que olvidar que Passola fue asesora técnica del estudio previo, proteccionista, que ERC presentó para elaborar la ley del cine catalán, cuya versión definitiva obliga a exhibir una cuota de cine en catalán y a que las multisalas reserven al menos una para cine europeo en versión original.

Frente al modelo americano, "reivindico la sociedad del bienestar, en la que la cultura está protegida -subraya- porque es un bien del individuo que no se puede someter a la pura ley de mercado ".

" No creo que hayamos entrado en la etapa en la que el cine sea sólo distracción -asegura-. El cine europeo y algunas películas americanas independientes son realmente obras de arte que ayudan a mejorar la raza humana".

Passola es pasión, efusividad. La misma para defender que "el valor artístico y el público no están reñidos", que "el cine tiene que admitir la diversidad de culturas del Estado", que "tiene que estar subvencionado como las bibliotecas, como el teatro, como la música, como la danza"., que "el robo que se está cometiendo sobre productores y distribuidores con la piratería es atroz" o que " Pa negre es una visión de la guerra poco maniqueísta y ese ha sido parte de su éxito".

"Puede haber influido que este año no hay Almodóvares... Son azares -considera-, pero el mar que ruge de fondo es" la piratería.

A pesar del buen año en el cine catalán (y aun así, por ahora Pa negre no rentabiliza las ayudas obtenidas, más de 3 de los 4 millones de euros de su presupuesto), el año ha sido malo para el cine en España...

"Lo que no puede ser es que por el precio de una entrada veas una película americana de cuarta categoría que muchas veces no se ha estrenado en EE.UU. porque va en el pack con una buena porque han obligado al exhibidor", se queja Passola.

"El cine español no tendría más que copiar el modelo francés -defiende-, un modelo que potencia mucho su cine frente al modelo americano que es muy invasor, que secuestra las salas con una competencia desleal".

La productora reconoce, sin embargo, que el cine actual "se tiene que adaptar más a las convenciones, no puedes hacer el cine que se hacía en los años 60 ", salvo en centros de experimentación.

La piratería, 'okupación' digital

"Aquí [en Barcelona] se echa a los okupas de cualquier sitio porque están ocupando la propiedad privada. ¿Por qué los okupas sí y el cine no?", argumenta Passola. "La ley Sinde intenta abordar esto pero no lo suficiente".

¿Le preocupa que se identifique al colectivo cinematográfico español con la izquierda política? "Es lo que es -asegura-. Buried no es ni de izquierdas ni de derechas, pero cuando tocas el tema histórico, para compensar la cantidad de cine fascista que ha soportado este país, cada autor tiene la libertad de ver la Historia como la ve", señala.

“Las derechas son menos críticas porque tienen el poder económico“

"El mundo de la cultura siempre ha sido muy crítico con el poder establecido -justifica-. Las derechas normalmente son menos críticas entre otras cosas porque tienen el poder económico".

Passola confiesa que el teléfono le arde. La entrevista transcurre un día después del anuncio de dimisión de Álex de la Iglesia y pocos días tras la fiesta de nominados en Madrid. Passola está en la cresta de la ola institucional.

Academia, ¿sí o no? ¿Siente que le representa? "Cuando la gente trabaja y hace cosas, me quito el sombrero -dice en favor de la institución-. Cualquier estructura de poder crea vicios, pero para eso está la democracia interna. A mí me interesan mucho la Academia española y la catalana", de las cuales ella es miembro.

"Evidentemente hay lobbies, sí -confiesa-, cada uno tiene sus intereses y te juegas mucho: si tienes Goyas o no los tienes te juegas el destino de una película. Por eso hay luchas encarnizadas, tremebundas".

Ahí queda eso. En esa lucha, el domingo Pa negre tiene mucho que ganar, aunque lo ganado ya es más que suficiente. "Aun ahora nos pellizcamos cada mañana cuando vemos la recaudación".