La Academia de Cine celebrará este jueves 30 de diciembre una reunión en busca de acuerdos para sacar adelante la Ley Sinde, coordinada por su presidente, Alex de la Iglesia, y con algunos internautas que han participado activamente en el debate en la Red. El encuentro será a las 11:30 y a puerta cerrada.

Desde la Academia de Cine afirman que al ser "una reunión interna" convocada por De la Iglesia "no hay una lista oficial" de los asistentes a la reunión que nos puedan facilitar.

Estos son los asistentes que hemos podido confirmar:

Álex de la Iglesia

El propio Álex de la Iglesia anunciaba el encuentro públicamente a través de su Twitter: "A ver, jefes, la reunión es un hecho. Esto se pone caliente. Vamos a toda potencia. Somos mutantes, no políticos. Soluciones y cervezas".

“No voy a decir quien viene a la reunión de mañana porque no representan a nadie“

Sin embargo, después del anuncio no ha querido dar más detalles. "No voy a decir quien viene a la reunión de mañana porque la gente que viene no representa a nadie mas que a si mismos. No se hace para la prensa. Es algo entre la academia y particulares con inquietudes", ha escrito.

En la red de microblogging, el presidente de la Academia de Cine ha protagonizado durante días un animado debate con otros usuarios, llegando incluso a convertirse en varias ocasiones en Trending Topic (tema más comentado del momento).

De la Iglesia salió en defensa de la conocida como 'Ley Sinde' el día que fue tumbada en el Congreso y fueron numerosos los 'tuits' de respuesta dando argumentos en contra.