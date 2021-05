CNN+ echa el cierre tras casi 12 años en antena

La próxima medianoche terminan las emisiones de CNN +, tras casi 12 años en antena. Fue la primera televisión privada que en España emitíó información continua -las 24 horas del día- y la inviabilidad económica, agravada por la crisis, pone punto final a un proyecto televisivo que echó a andar en enero de 1999.

El final de este canal "todo noticias" se produce después de que PRISA TV (del grupo editor de El País) renunciara a producir el canal tras la fusión entre Telecinco y Cuatro. PRISA tenía la opción de alquilar un canal por un máximo de tres años. Al renunciar a esa posibilidad, la cadena será operada por su nuevo propietario, Telecinco, que ha confirmado que lo dedicará inicialmente al reality show Gran Hermano.

Distintos modelos de negocio

CNN + supuso la alianza entre el principal grupo de comunicación de habla hispana, PRISA, y la estadounidense CNN. "Fue una buena idea y ha demostrado una forma de hacer periodismo equilibrada en un momento en que no se hace mucho de esto para la cultura ciudadana. Con su cierre, la comunicación española pierde", ha señalado Francisco Basterra, quien fue director del canal durante diez años (hasta 2008) y uno de sus fundadores.

Concluye la historia de un canal que pasó por distintos modelos de negocio pero no encontró nunca la viabilidad económica. CNN + nació en enero de 1999 como parte de la plataforma de televisión por satélite de Sogecable y desde el primer momento no fue rentable. En 2008 el canal pasó a ser difundido en abierto en TDT, lo que implicaba financiarse con ingresos publicitarios. No era suficiente una cuota de audiencia que había sido del 0,2% en 2008 y del 0,3% en 2009.

A comienzos de 2010 se introdujeron cambios relevantes en la programación, que pasó de la tradicional rueda de noticias a articularse en torno a una serie de grandes programas en la mañana, tarde y noche. Ello, unido al despliegue total de la TDT, se tradujo en un ascenso de la audiencia que pasó de un 0,3% a un 0,6%.

Ello conllevó un incremento de la facturación, pero según fuentes de PRISA TV, no fue suficiente para evitar que el canal vuelva a cerrar el año con fuertes pérdidas y "sin perspectivas de rentabilidad a medio plazo".

En los últimos tres años, desde que se emite en abierto, CNN+ acumula pérdidas superiores a los 40 millones y las proyecciones más favorables calculaban datos similares en los próximos años.

"Desgraciadamente no estamos ante un problema de márgenes de explotación o de reducción de costes, sino de inviabilidad de la cadena, por más que deseáramos poder seguir prestando un servicio de calidad como el que venía realizando CNN+", ha manifestado un portavoz de PRISA TV en declaraciones recogidas por el diario El País.

La misma fuente ha anunciado que el Grupo PRISA planea crear un nuevo canal global de noticias para nuevas plataformas.