"Los documentos han sido preparados y difundidos por el gobierno de EE.UU. bajo un plan y un propósito: forman parte de una campaña de guerra de la información contra Irán, pero no tendrá el impacto deseado".

Con estas palabras se ha referido el presidente de Irán, Mahmud Ahmandinejad a las últimas filtraciones de Wikileaks en las que se pone de manifiesto la enemistad hacia su país y su pretensiones nucleares de sus vecinos árabes.

Es más, los documentos de la administración de EE.UU. contra Irán son para el líder iraní "inútiles" y un objetivo "malicioso", según ha declarado ante la prensa.

"No le damos ningún valor a estos documentos", ha asegurado el presidente iraní en una conferencia de prensa. "No tienen valor jurídico. Irán y los estados de la región son amigos. Esos actos maliciosos no tienen ningún impacto sobre las relaciones entre las naciones".

Esta insistencia es significativa, según el corresponsal de la BBC en Irán, James Reynolds, porque primera vez hay una prueba de que los países árabes han animado a Estados Unidos a atacar al régimen de Teherán, lo que dibuja una imagen de casi completo aislamiento en la región.

Por este motivo, las palabras de Ahmadineyad denunciando una conspiración de EE.UU. para enfrentar a Irán con el mundo árabe son coherentes con el verdadero pavor que provoca a Irán una situación en la que Israel y el mundo árabe coincidan en la necesidad de atacarles.