A lo largo de la entrevista en Los Desayunos, Artur Mas ha detallado las claves "irrenunciables" de su programa electoral, centrado en levantar la economía de Cataluña, la lucha contra el fracaso escolar, el establecimiento de un pacto fiscal con el Estado español, el mantenimiento de la identidad catalana, la puesta en marcha de políticas sociales "que nos permitan mantener el Estado del bienestar" y potenciar el papel de Cataluña en el mundo.

Mas se ha detenido, sobre todo, en su intención de plantear al Gobierno de España "un pacto fiscal en la línea del concierto económico por el que Cataluña pueda administrar los recursos que genera".

Según el líder de CiU, este pacto conllevaría que la Generalitat catalana administre "los impuestos que se pagan en Cataluña y que luego el Gobierno catalán llegue a un acuerdo con el Gobierno central para determinar qué parte cedemos para temas que nos incumben a todos los españoles y para contribuir a la solidaridad con el resto de las autonomías que tengan algún problema de desarrollo".

Artur Mas también se ha referido a la posibilidad de la independencia de Cataluña y ha puntualizado que una cosa son sus deseos personales y otra, lo que en cada momento sea lo mejor para Cataluña. "Yo he dicho personalmente que si un día se hace una consulta soberanista en Cataluña votará sí, pero como presidente de CiU mi función no es hablar de mis preferencias personales sino de ver lo que el pueblo de Cataluña puede razonablemente asumir en cada momento de forma mayoritaria".

Durante la entrevista, Mas también ha apuntado la posibilidad de llevar a cabo un copago sanitario siempre que no sea con fines recaudatorios, sino para frenar los abusos y ha criticado la postura del PP respecto a la inmigración, un asunto que, ha dicho, "utilizan para ganar unos cuantos votos pero fue el PP quien abrió la puerta de la inmigración de par en par".