Distintos oradores pero mismo mensaje: frenar con los votos las recetas conservadores de CiU y PP frente a la crisis. Este ha sido el principal mensaje del gran mitin del PSC de las elecciones catalanas en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, donde Felipe González, Rodríguez Zapatero y Carme Chacón han arropado a José Montilla con la actriz Rosa María Sardá de maestra de ceremonia.

El candidato socialista ha alertado del "tsunami conservador" y ha llamado al voto para construir "un muro, un espigón de votos de izquierda y progresista" para contener esta "ola" conservadora que representan los convergentes y los populares.

Especialmente críticos con el PP han sido el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex presidente Felipe González que han arremetido contra su "irresponsabilidad" por "minar la confianza" de los mercados en España y por poner "palos en las ruedas" para que se "hunda el país".

Se referían a las dudas sembradas por el vicesecretario de comunicación de PP, Esteban González Pons, cuando ha exigido al Gobierno que aclare si guarda información sobre la economía del país insinuando que aculta datos a la Unión Europea.

"Claro que es decisivo ir a votar para poder decir que somos un país que se preocupa de verdad, en la abundancia o con crisis, de los más débiles; porque hay un modelo de la derecha que reduce la igualdad de oportunidades al mínimo y los servicios públicos, frente a un gobierno progresista y socialdemócrata que mantienen la fortaleza del Estado del Bienestar" aunque los sindicatos, ha señalado Zapatero, no siempre lo vean así.

"Eso no se lo perdono a la derecha de este país, que mine la confianza y siempre busque una referencia fuera" sobre cómo salir de la crisis cuando el modelo, según Zapatero, es España. Les ha pedido que, al menos por una vez, sean "un poco patriotas".

González: "El PP pone palos en las ruedas"

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha arremetido contra la "irresponsabilidad" del Partido Popular por "poner palos en las ruedas" en la economía de España.

"Les da igual que se hunda España con tal de que se hunda Zapatero", ha señalado González, que ha confesado su preocupación por la alta abstención prevista en las elecciones catalanas.

Felipe González se ha mostrado preocupado porque las encuestas apunten a que "la mitad de Cataluña no va a votar" y ha dicho que eso le preocupa más que el resultado. "Antes me preocupa que se vote" porque la salida de la crisis no es igual desde una "posición progresista y conservadora".

Ha recordado que el modelo de Irlanda era el que defendía CiU hace tres años y que ahora es la derecha la que dice que tiene las recetas para salir de la crisis.

González ha pedido el voto para Montilla al que le ha pedido que gobierne con responsabilidad y que si no gana y le toca hacer oposición lo haga de forma responsable igualmente. "Ese es al candidato que apoyo", ha subrayado.