"A lo mejor podríamos haber usado otros términos con Marruecos pero, ¿y si se corta la interlocución? Hubiera sido mucho peor ya que la clave está en que en todo momento hemos estado en contacto, hemos pedido que dejen entrar a los medios, les hemos transmitido nuestra preocupación sobre lo que estaba pasando... ¿Qué es lo que ha llevado a pensar que el Gobierno español no ha actuado con contundencia?". De este modo se ha vuelto a referir la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, a la crisis que se vive en El Aaiún durante su intervención en la Cadena Ser.

Todo ello, ha resaltado, es lo que ha permitido estar en contacto con los activistas y garantizar su seguridad.

Las palabras de Jiménez se producen el mismo día que se cumple una semana desde que el gobierno marroquí comenzara el desmantelamiento del capamento de protesta saharaui tras lo que han sido muchas las voces que han pedido al Ejecutivo español que hiciera más y actuara de un modo más contundente en el conflicto.

Falta de información

Pero, pese a las críticas, las ministra ha mantenido la postura que desde el comienzo de los enfretamientos ha mostrado el Gobierno. Ha reiterado la falta de información de la que se dispone, algo que dificulta establecer una valoración precisa, y ha vuelto a recordar que el asunto, pese a la sensibilidad que despierta en la sociedad española, "no es un asunto bilateral sino internacional".

"Con un país vecino hay que hacer unas reglas que defiendan los intereses de ambos, tiene que haber respeto mutuo, complicidad, intereses mutuos y respeto", de ahí, ha reslatado Jiménez, que no se deba "prejuzgar" sino esperar a que se sepa qué es lo que ha ocurrido y no condenar si no se puede condenar.

Esta postura, ha defendido, es la misma que mantienen otros países e instituciones internacionales que también desconocen que es lo que ha ocurrido.

Aún así, ha querido dejar claro que se le ha pedido una y otra vez a Marruecos que deje informar ya que asegura que no es incompatible es tener buenas relaciones "con la defensa de la libertad de expresión y de los Derechos Humanos".

Con todo, la ministra ha insistido que no será España la que encabece el asunto ante la Unión Europea ya que serán todos los países los que deban abordar el conflicto.