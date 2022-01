Peter Jackson dirigirá 'El Hobbit'

Después de que Guillermo del Toro tuviese que renunciar a dirigir El Hobbit, por la crisis de la Metro Goldwing Mayer, Peter Jackson acaba de anunciar que tomará las riendas de la película. Y lo hace en un momento delicado en el que las disputas entre la productora y los actores han llegado a los periódicos. Y hace unos días un incendio destruyó parte de los estudios cinematográficos de miniaturas.

El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, acaba de anunciar la intención de su gobierno de interceder en la agria disputa entre la productora de Peter Jackson y el sindicato de actores que ha pedido el boicot del rodaje de El Hobbit por las condiciones laborales.

Los estudios Warner Brothers han comenzado a buscar localizaciones alternativas en Escocia, Irlanda, Canadá y Australia a causa de los continuos retrasos del rodaje, que provocaron hace cuatro meses la salida del director Guillermo del Toro del proyecto.

"Estamos encantados de desempeñar el papel de intermediario entre las dos partes si es necesario, me preocuparía mucho si las películas de El Hobbit no se hicieran en Nueva Zelanda", dijo Key en el programa matinal "Breakfast" de la televisión local, TV One.

Jackson cree que los actores quieren boicotear la película El primer ministro recomendó a los sindicatos que aborden sus condiciones laborales con las asociación de productores neozelandesa, en lugar de "secuestrar" la producción de El Hobbit, cuya dirección asumirá el propio Jackson. La semana pasada, el sindicato australiano Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA) exigió a la productora de Jackson que lleve a cabo una negociación colectiva con los actores a través de la filial sindical local, Actors Equity NZ, para establecer unas condiciones laborales mínimas. Sin embargo, Jackson cree que lo que el colectivo realmente está promoviendo es que se boicotee la producción y aseguró que su empresa, WingNut Films, ha empleado durante años a actores en unas condiciones "que se encuentran entre las mejores" de Nueva Zelanda. "Yo apoyo firmemente a los sindicatos pero cuando una pequeña minoría tiene la capacidad de poner en peligro los medios de vida de tanta gente hay algo que no funciona", añadió el ganador de un Oscar en 2004 por El retorno del rey, la tercera entrega de la saga de El señor de los anillos. El primer ministro Key destacó la relevancia que ha tenido que la saga de la Tierra Media se rodara en Nueva Zelanda, el país natal de Peter Jackson. "Si preguntas a los extranjeros qué conocen de Nueva Zelanda te dirán, seguro, que el escenario de El Señor de los Anillos, indicó el líder neozelandés. "Es una industria valorada en 3.000 millones de dólares y emplea a mucha gente. Es fantástico para Nueva Zelanda, una gran manera de hacer publicidad y si no puedes hacer El Hobbit aquí, francamente, ¿qué películas vas a hacer?", agregó el primer ministro.