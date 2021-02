La diseñadora Maya Hansen ha sido galardonada hoy con el premio L'Oréal a la mejor colección de un joven diseñador, dotado con 6.000 euros, en un acto presentado por la actriz Ana Fernández.

En la primera jornada de la Cibeles Madrid Fashion Week dedicada a los diseñadores reunidos en El Ego, Maya Hansel presentó una colección basada en la gasa y el algodón, en la que también tienen un papel protagonista los drapeados, con los que la diseñadora quiere "suavizar" la agresividad original del corsé.

"Me importa el corsé en sí mismo, y en esta colección, al ser de primavera-verano, me he basado en los pájaros, sobre todo en los de agua como los cisnes o los pelícanos, aves delicadas con colores fuertes", señaló la diseñadora, que ha utilizado una paleta que va desde blancos y crudos hasta el negro absoluto pasando por verdes pistacho, aguamarina, azules, naranjas o amarillos.

Así convierte esta prenda en utilizable desde por la mañana, con unos vaqueros, por la noche, acompañada de largos vestidos de gasa o en los momentos más especiales, en negro y con paillettes e inspirados en cuervos o cisnes negros.