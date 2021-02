El caso Marta del Castillo no será juzgado por un jurado popular. El juez de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González, que debía presidir el jurado, ha ordenado que el caso sea visto por un tribunal profesional ya que el objetivo principal del asesino confeso, Miguel Carcaño, no habría sido matar a la joven, sino violarla.

Según la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, en este caso, un jurado popular no tiene competencias para juzgar a los implicados. La familia de la joven ha anunciado ya que recurrirá la decisión.

González ha dictado un auto en el que interpreta que la finalidad de Carcaño no sería el homicidio sino la violación, según se desprende de los escritos del fiscal y la acusación particular y, por lo tanto, el caso es competencia de un tribunal profesional.

González fue nombrado por la Oficina del Jurado a principios del pasado mes de agosto para presidir el jurado después de que la primera juez designada fuera recusada y el segundo se abstuviera.

En el caso de la joven desaparecida el 24 de enero de 2009 en Sevilla, serán juzgados, junto al asesino confeso, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de este último como encubridores, y el joven Samuel Benítez, acusado de ayudar a Miguel Carcaño a deshacerse del cadáver de Marta en un lugar aún no desvelado.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 52 años de cárcel para Miguel Carcaño, autor confeso de la muerte y violación de la joven.

Por todo ello, concluye el juez que no alberga "ninguna duda acerca de cual era el objetivo principal de los autores" y por lo tanto acuerda reconducir el caso para su enjuiciamiento ante un tribunal profesional de la Audiencia Provincial, como competente sobre los delitos contra la libertad sexual.

Apoya este razonamiento en el hecho de que, según dichos escritos, a continuación los acusados limpiaron en el piso de la calle León XIII de Sevilla la "sangre y demás vestigios" de la víctima que "provenían no de la muerte violenta, que lo fue por asfixia, sino de las previas agresiones sexuales".

Según los escritos de acusación de la Fiscalía y la acusación particular recogen que tanto Miguel Carcaño como su amigo mejor de edad Javier G.M. mataron a Marta después de violarla "para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las agresiones sexuales", relata el juez en un auto al que ha tenido acceso Efe.

El padre de Marta del Castillo recurrirá

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el caso será devuelto ahora al juzgado de instrucción 4 de Sevilla para que dicte auto de procesamiento según los trámites del sumario ordinario. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha anunciado ya que recurrirá la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y es previsible que la Fiscalía haga lo mismo.

En declaraciones a Efe, Antonio del Castillo ha mostrado su indignación y se pregunta a qué se debe este cambio de opinión del juez.

"Llevamos desde el principio luchando para que sea juzgado por un tribunal popular", ha precisado el padre de la joven, quien no comprende cómo después de tanto tiempo se produce éste cambio de línea por parte del juez González.

Asimismo, Antonio del Castillo ha señalado a Efe que no entiende esta decisión después de que el juez de instrucción y la Sección Primera, encargada de ver los recursos, les dieran la razón en su petición de celebrar el juicio con un jurado popular.

El padre de Marta, quien insiste en que no duda de la profesionalidad de los jueces, afirma que este cambio de postura no retrasará en exceso la celebración del juicio, que posiblemente se celebrará en 2011, tan sólo "uno o dos meses más, que después de lo que llevamos, no es nada", ha precisado.