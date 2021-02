El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la abstención del juez Juan Antonio Calle como presidente del jurado que enjuiciará la violación y asesinato de Marta del Castillo, por entender que ha tenido un contacto con la causa que podría condicionar su posición.

Queda paralizada así la la fijación del juicio hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo presidente del jurado popular por parte de la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla.

En este caso, de los dos jueces designados, una ha sido recusada y el segundo se ha abstenido. Ahora, según explican desde el TSJA a RTVE.es, "hay un turno previsto y se saltará al siguiente nombre, aunque aún no sabemos quién será":



En el auto, el TSJA acepta la abstención planteada por el propio juez y, por extensión, determina que no puede ser nombrado presidente del jurado ninguno de los cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que vieron los recursos durante la fase de instrucción de la muerte de la joven sevillana.

Su contacto con la causa podría condicionar su posición

El TSJA dice que la abstención de un juez debe producirse cuando haya tenido "actuaciones relevantes" en la causa, pese a que no haya sido formalmente instructor de la misma.



En el caso de Calle, aunque su participación en los recursos del "caso Marta" no fue tan "relevante" como la de su compañera de sala María Dolores Sánchez, sí que intervino en las deliberaciones de la Sección Primera, lo que "hace presumir un análisis y estudio más directo y personal de la causa".



Así, el juez tendría, como presidente del jurado popular, "un cierto posicionamiento, desde luego no condicionante de la apreciación de culpabilidad, pero sí condicionante de la eventual valoración en juicio de tales diligencias sumariales", dice el auto.