Los informes filtrados por Wikileaks ponen en jaque la guerra de EE.UU. en Afganistán

La filtración de la página de Wikileaks a tres periódicos estadounidenses de los informes norteamericanos sobre la guerra en Afganistán ha puesto en duda ante la opinión pública, una vez más, el auténtico proceso que está siguiendo un conflicto bélico que ha llegado a ser considerado como el "nuevo Vietnam" debido a su larga duración y la falta de avances patentes en su desarrollo.

Las claves que han revelado los 90.000 folios filtrados pueden dividirse en dos bloques. Por un lado, la falta de veracidad sobre el número de civiles muertos, ya que serían muchos más de los que Estados Unidos habría comunicado. Por otro, la vinculación entre los Servicios Secretos de Pakistán, los ISI, y la insurgencia talibán.

Afganistán asegura que estas revelaciones no son algo nuevo y confía en que "conciencien aún más" sobre la guerra. Pero EE.UU. considera que se trata de un error dar a concer tantos datos ya que se puede poner en peligro la vida de los soldados en el país. Por ello, desde el Pentágono se asegura que se examinarán todos los documentos filtrados sobre la guerra en Afganistán para evaluar sus daños en la estrategia a seguir.

Sin embargo, desde Pakistán se asegura que hace años se rompieron todas las relaciones con grupos de este estilo y por ello, asegura el portavoz de los ISI en Islamabad, "los documentos distribuidos por Wikileads no reflejan la actual realidad".

Pero este doble juego de los servicios secretos no es algo nuevo para los estadounidenses. De hecho, el Congreso ha solicitado en numerosas ocasiones más datos e informaciones sobre las operaciones ya que consideraban "muy vagas" las que se les proporcionaba.

Los informes americanos, según recoge el New York Times, ponen de manifiesto cómo los agentes secretos paquistaníes han ayudado a los talibanes mientras han seguido recibiendo dinero de Estados Unidos para combatirlos en el país.

Implicación de antiguos miembros en atentados contra las tropas

Pero los informes no respaldan la postura paquistaní. De hecho ponen nombre a una de las grandes evidencias que se tienen en las colaboraciones con los talibanes: el general Hamid Gul, que estuvo al frente de los servicios secretos de Pakistán entre 1987 y 1989, cuando los paquistaníes colaboraron con la CIA para luchar contra las tropas soviéticas en Afganistán.

Según el NYT, que cita los documentos filtrados, Gul mantuvo contactos con la insurgencia cuando ya no estaba en el cargo, proporcionando importantes datos a los rebeldes. Y esto ha sido hasta tal punto que el ex presidente afgano, Pervez Musharraf se vio obligado a reconocer las posibles consexiones entre ex miembros de las ISI y la insurgencia afgana.

En esta misma línea se centra otro documento con fecha del 2008. Entonces, el director adjunto de la CIA, Stephen Kappes, aseguró ante funcionarios tener evidencias de las ayuda de los ISI a la hora de planear el atentado suicida contra la embajada de Kabul.