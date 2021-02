"No hay lance extraño, ni escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por dondequiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé [...] en todas partes dejé, memoria amarga de mí". Con esta cita de Don Juan Tenorio ha querido Soraya Sáenz de Santamaría escenificar cómo recordarán "generaciones enteras de españoles" al presidente del Gobierno, para el que esta cita, ha dicho, "está hecha a medida".



En un agitado enfrentamiento dialéctico con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la sesión de control en el Congreso, Sáenz de Santamaría se ha preguntado si hay algo bueno que recordar del semestre de presidencia española de la Unión Europea después de que Europa se pusiera "al frente de la política económica" del Ejecutivo "ante la incapacidad de Zapatero".



De la Vega ha felicitado a Sáenz de Santamaría por saber leer y ha contestado que el Gobierno hizo frente junto a Europa "a una crisis sin precedentes". "Ciudadanos e instituciones trabajamos unidos para defender nuestras economías y se sentaron las bases de la gobernanza económica global", y todo, ha añadido De la Vega, se hizo "sin el PP y a pesar del PP".

De la Vega acusa al PP de "deslealtad" Por otro lado, la vicepresidenta primera ha afirmado que los ciudadanos recordarán al PP "por deslealtad" porque "lo único que hicieron fue pedir elecciones anticipadas" mientras se luchaba "contra el mayor ataque especulativo de nuestra historia".



Ha acusado al PP de "decir no" cuando han llegado las reformas o las medidas para reducir el déficit que antes habían pedido. "En un momento crucial y difícil para Europa, lo único que hicieron por el bienestar de europeos y españoles fue decir no, no y no a todos". Además, De la Vega ha animado al PP a prestar más atención al semestre que ha tenido el partido "dentro de casa", en el que, en palabras de la vicepresidenta, "comenzaron con Correa y salieron con Brugal".