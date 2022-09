Valenciano: "Prohibir el burka es una salida populista y un poquito xenófoba"

La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado en RNE que prohibir el burka es "una salida populista y, si me apura, un poquito xenófoba", a la vez que ha considerado que se trata de un debate artificial "porque burkas hay cero y velos integrales 15 ó 16".

En el programa 'En Días como Hoy', Valenciano se ha mostrado escéptica sobre el alcance que tendría la prohibición del burka -el Senado aprobó hace unos días una moción del PP, apoyada por CiU y UPN, que instaba al Gobierno a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos- y ha dicho que lo prohibiría "si eso supusiera prohibir la sumisión de las mujeres a sus maridos, padres y hermanos".

Por contra, la diputada socialista cree que esta prohibición puede convertir a estas mujeres en las "perseguidas" y conllevar que, "en vez de debajo del burka, encontremos a estas mujeres encerradas en sus casas".

Ha destacado que las mujeres de las sociedades islámicas tienen que "luchar contra una sociedad altamente patriarcal", ha apuntado que el velo integral es una forma de vestir incluso "preislámica" y ha puesto de relieve que está mucho más presente en la sociedad la explotación sexual de mujeres.

También en política sobre igualdad y en relación a la euroorden de protección a las víctimas de maltrato, Valenciano se ha reafirmado en sus declaraciones de que en la Unión Europea "están más protegidas las vacas que las mujeres", dentro de su tenso enfrentamiento con la comisiaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, y ha añadido que está "mucho más reglamentado cómo transportar a los cerdos para que no corran riesgos" que la defensa de la mujer contra el maltrato, que hasta ahora se circunscribía a políticas nacionales.

"El PP juega más a llegar a la Moncloa que a acuerdos"

Preguntada sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el PP en políticas nacionales, la responsable socialista ha dicho que eso no será posible "hasta que se les pase el ansia y el sarampión por que se convoquen elecciones anticipadas y llegar a la Moncloa", algo que ha descartado.

"A lo que juega el PP es a llegar a la Moncloa mucho antes que a llegar a ningún acuerdo", ha subrayado Valenciano, que ha llamado al PP a que vaya "tranquilizándose" ya que no habrá elecciones anticipadas, pese a que entiende que los ciudadanos "no estén muy contentos" con el proceso de reformas económicas acometido, que ha calificado de "impepinable".

En clave electoral, la dirigente socialista ha defendido la candidatura para las generales de José Luis Rodríguez Zapatero, que es "el futuro del PSOE para las próximas elecciones sin ninguna duda"; y ha calificado de "buen candidato" al secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, aunque ha recordado que serán los socialistas madrileños los que decidan el candidato a las autonómicas.

Sobre la sucesión de Enrique Múgica como Defensor del Pueblo, ha dicho que el de Paco Vázquez, ex alcalde de Coruña y embajador de España en el Vaticano, "no es el nombre que más me gusta" porque "no ha sido el mejor acompañante" en lo que respecta a los temas de igualdad de la mujer.