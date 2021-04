'Los impostores', el peligroso juego de las apariencias

La portada de Los impostores (dib>buks) ya nos da la clave de lo que nos vamos a encontrar en su interior; en ella vemos a los asistentes a una fiesta mirándose, unos a otros, con sospecha y recelo, ya que saben que nadie es quién aparenta y que todos guardan secretos inconfesables.

Y es que esa es la palabra que define este excelente trabajo de Christian Cailleaux, "Apariencia", en un relato lleno de giros inesperados y que nos recuerda, en ocasiones a El golpe, la fantástica película de George Roy Hill, protagonizada por Paul Newman y Roferd Redford, en el papel de unos timadores que dan el golpe de sus vidas.

La historia comienza cuando Albert, un obrero que trabaja en el puerto y toca la trompeta en un antro de mala muerte, es confundido con un famoso escritor y le invitan a una fiesta donde están los personajes más ricos e influyentes.

Los 5 minutos de gloria de Andy Warhol

Ya decía Andy Warhol que todos deberíamos tener 5 minutos de gloria, pero eso puede ser muy peligroso si, como al protagonista de esta obra, esos cinco minutos le saben a poco y, con la ayuda de un camarero, decide adoptar permanentemente la personalidad del escritor e introducirse en el cerrado círculo de la gente más rica. "No es por el dinero, es por vivir mejor", se dice autoengañandose.

Es entonces cuando descubrimos un mundo donde la sinceridad brilla por su ausencia y donde los impostores se inventan vidas que luego no pueden abandonar, que se van complicando cada vez más. Porque no hay cosa más incontrolable que una mentira. Y os adelantamos que Albert no es el único, y mucho menos el que más miente en este fascinante juego.

Consagrado como uno de los autores franceses más interesantes de la actualidad, Christian Cailleaux nació en 1967, en un suburbio de París, y trabajó durante años como ilustrador de prensa y revistas, se dedicó a la animación de talleres de dibujo en escuelas de África y hace 10 años comenzó su carrera en el cómic en la que acumula un éxito tras otro.

Los impostores es uno de esos cómics en los que hay que estar pendiente de cada detalle, de cada mirada, de cada gesto, porque todos tienen un significado, o no, nunca se sabe. Un mundo de mentiras en el que decir la verdad está prohibido, porque va contra las reglas del juego.

Programas anteriores de 'Viñetas y bocadillos'

Blog de 'Viñetas y bocadillos'



Otras noticias sobre el mundo del cómic

No te pierdas el Especial del 28 Salón del Cómic de Barcelona