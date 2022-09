El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha asegurado que hay "pruebas que demuestran" su "absoluta inocencia" en el caso Gürtel como ha defendido "desde el primer momento".

Camps se ha pronunciado así tras conocer que el Tribunal Supremo investiga si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ocultó pruebas que le exculparían y si el magistrado se quedó con la instrucción de esta trama de manera ilegal al saltarse el sorteo por el que se decide el reparto de los caso con ayuda de la Fiscalía Anticorrupción, según informan este jueves ABC y La Razón.

"Estoy convencido de que tarde o temprano, espero antes que después, estas pruebas exculpatorias y otras dejen ya meridianamente claro cuál es la verdad de esta historia, sin ningún tipo de matiz ni de doblez", ha afirmado Camps en Valencia.

Ha añadido que "alguien tendrá que explicar por qué se ocultaron unas pruebas exculpatorias tan evidentes, que además se tomaron al principio del proceso, y que hubieran ahorrado este año y medio a todos".

El presidente de la Generalitat valenciana está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un supuesto delito de cohecho por haber recibido supuestamente trajes de la trama corrupta. Fue el mismo Supremo el que decidió reabrir el caso y remitirlo al TSJCV al apreciar que "aparentemente" recibió regalos de "forma repetida" y "con opacidad".

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido enviar también al TSJ de Valencia parte del caso Gürtel al apreciar indicios de financiación ilegal del PP. En concreto el juez Antonio Pedreira, instructor de Gürtel, aprecia indicios de siete delitos, entre ellos delito electoral, cohecho y prevaricación, en cargos del PP valenciano y de la Generalitat, entre ellos Camps.

Las escuchas que exculpan a Camps

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro también investiga si Garzón y Anticorrupción ocultaron las conversaciones intervenidas a Pablo Crespo, uno de los principales imputados de la trama, con su abogado en las que afirmaba que Camps no había aceptado trajes de la trama.

Según informa La Razón, en esa conversación Crespo le dice a su abogado: "yo creo que Camps, si se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo, otra cosa es que apareciera en un listado porque eran clientes que los llevaba Álvaro, igual que podía aparecer yo".

En la conversación, del 6 de marzo de 2009, Crespo llegó a asegurar que veía "prácticamente imposible que haya alguna factura que especificara el nombre de Paco Camps".

Además, Crespo llegó a asegurar que se estaba "especulando porque una de las imputadas, Isabel Jordán, en una declaración que hizo, no sé donde, porque yo lo leí en la prensa, decía que le pagábamos los trajes a Camps. Pero parece que después se desdijo". Posteriormente aclara que, no solamente "se desdijo", sino que "se retractó porque efectivamente eso no es cierto, no sé si lo hizo en su momento para hacer daño o con qué intención pero no es cierto eso. Yo no sé si por una deducción de varios silogismos pueden llegar a esa conclusión, pero difícil".