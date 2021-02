Reino Unido elige entre cambiar o reinventarse

"Debemos romper nuestra clase político-mediática y, ante todo, el sistema bipartidista. La mejor forma de hacerlo es 'colgarlos'".

Con esta frase de Andrew Jenkins, fundador de OpenDemocracy -un think tank británico-, un grupo de voluntarios ha creado una iniciativa en Internet tan simple como provocadora: dar información a los ciudadanos para que su voto sea lo más útil posible.

Eso sí, no útil en el sentido en que la política británica ha usado esa palabra hasta ahora -es decir, votar al candidato de los dos principales partidos que le caiga menos antipático- sino para todo lo contrario: potenciar al miembro de los partido pequeños que tenga más opciones de ganar para evitar que su circunscripción caiga en el bipartidismo.

En este sentido, la irrupción estelar de Nick Clegg , líder liberal demócrata no es más que la punta del icerberg de un descontento que se ancla en el descontento por los trece años del Nuevo Laborismo y todo lo que significa la política asociada a Westminster, la sede del Parlamento británico.

En el otro lado, los conservadores británicos y su líder, David Cameron , luchan para que la ola del descontento no se desboque en un seísmo político que les aguaría el hasta hace unas semanas seguro acceso a Downing Street: el 'hung parliament' .

Malestar ciudadano

De hecho, el líder de este grupo -ex votantes laboristas en su mayoría- sería más el trasunto de Guy Fawkes anarquista de V de Vendetta -que quería volar por los aires un parlamento contaminado- que la imagen europea y educada de Clegg.

Por eso, votantes indecisos como Rebeca Jenkins, que escribe sus impresiones en el rotativo británico The Guardian durante la campaña, señalan su objetivo: "El actual parlamento fue creado por hombres en el siglo XIX. Queremos un sistema parlamentario acorde con el siglo XXI".

Más aún, el episodio de la votante laborista de toda la vida a la que Brown llamó intolerante por preguntarle y no creerse sus respuestas no es más un resumen a pequeña escala de lo que puede pasar este jueves: si otros laboristas desencantados la imitan y deciden no votar a nadie, los tories tendrán la de ganar.

Por contra, si hacen caso a los medios de izquierdad tradicionalmente laboristas, como el Guardian, se inclinarán por los liberal-demócratas.