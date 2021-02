La declaración que ha efectuado este viernes ante el juez José Castro por Luis Velasco, ex directivo de una de las productoras de José Luis Moreno, ha finalizado en torno a las 15.15 horas tras ratificarse en sus acusaciones contra el conocido empresario televisivo y el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, al reiterar que durante la gala de inauguración de IB3 Televisió vio al productor entregar un sobre con 250.000 euros en forma de presunto soborno al ex jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante la comparecencia, que se prolongó por espacio de dos horas y media, el imputado -a quien el magistrado citó como testigo y finalmente ha sido interrogado como encausado a petición de la Fiscalía-, Velasco se reafirmó en la declaración que ya realizó en sede del Ministerio Público cuando a finales de 2008 la Fiscalía abrió diligencias informativas, conocidas como Operación Cámara, por presuntas irregularidades en la adjudicación de programas y decorados de IB3 a empresas vinculadas a Moreno.

De este modo, el imputado, cuya comparecencia se preveía que finalizara por la tarde, reiteró haber visto a Moreno entregando el supuesto soborno a Matas como forma de contraprestación durante la gala celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca, según han informado fuentes jurídicas. A su salida de los Juzgados de Vía Alemania, Velasco ha afirmado que su comparecencia "ha ido muy bien" y en ella "he ratificado todo lo que dije", en relación con el presunto fraude cometido en la concesión de espacios televisivos.

Líneas de investigación Hechos que se convirtieron en 2008 en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias que la acusación pública remitió posteriormente al Juzgado, para que éste prosiguiese con las pesquisas en el marco de una pieza separada del caso Palma Arena. Precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 advirtió, en el auto en el que el pasado 30 de marzo decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra Matas, que la investigación en torno a los 250.000 euros "no ha hecho más que empezar", al igual que otras supuestas irregularidades denunciadas sobre la adjudicación de programas y el encargo de decorados a empresas vinculadas al empresario. En la resolución el juez observa indicios del cobro de este soborno, un pago que guarda relación con el presunto fraude en los concursos y licitaciones de las empresas de Moreno con IB3, y que fue corroborado por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas. Castro reconoció que salvo la manifestación de Luis Velasco, "ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a la adjudicación de programas tienen visos de ser ciertas", al aseverar que "han sido corroboradas por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron". Es por ello que, abogó, "habrá de estarse a lo que arroje esta investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar", incidió el magistrado. Se da la circunstancia de que el titular comenzó a interrogar a las 12.45 horas en calidad de imputado a Velasco después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo solicitase, pese a que el juez le había citado como testigo. Y es que el fiscal Pedro Horrach pidió que Velasco compareciera como encausado ya que bajo esta condición ya depuso en sede del Ministerio Público -al autoinculparse por su presunta participación en las irregularidades investigadas en esta pieza-, circunstancia que retrasó el comienzo de la comparecencia.