Aplicando el artículo 401/2 del Código de Derecho Canónico, el Papa Benedicto XVI ha cesado este viernes al obispo de Brujas, Bélgica, Roger Joseph Vangheluwe, de 74 años, por haber abusado sexualmente de un joven belga cuando era sacerdote, según ha informado el Vaticano.

Según dicho artículo, "se ruega encarecidamente" a los obispos diocesanos que presenten su renuncia "si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo".

El perdón no fue suficiente

El obispo, a través de un comunicado del Vaticano, ha declarado que cuando era un "simple sacerdote" y durante "un cierto tiempo" había abusado sexualmente de un joven.

"La víctima sigue todavía marcada y en los últimos decenios le he reconocido mi culpa, así como a su familia y les he pedido perdón. Pero no les ha pacificado y tampoco yo estoy en paz. El temporal mediático de estas últimas semanas ha reforzado el trauma y no es posible continuar en esa situación", ha afirmado el obispo.

El prelado ha añadido en su confesión: "Estoy profundamente disgustado por lo que he hecho y presento mis excusas más sinceras a la víctima, a su familia, a toda la comunidad y a la sociedad en general".

Roger Joseph Vangheluwe ha añadido que había presentado la dimisión como obispo al Papa y que una vez aceptada "se retira" de la vida pública.