El profesor Jesús Neira ha salido de los juzgados a las 10:30 de este lunes de los juzgados de Majadahonda, donde había sido citado a declarar en relación a su agresión en 2008 por parte de Antonio Puerta.

Aunque a su llegada no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, al salir, visiblemente irritado, ha asegurado que comenzará a tramitar su solicitud de licencia de armas, algo que ya comentó al conocer que su agresor salía en libertad bajo fianza, ha adelantado TVE.

"Me he ratificado en lo que ya había dicho en los mismos términos", aseguró Neira a su salida de los juzgados donde ha explicado que finalmente no ha sido examinado por el equipo forense judicial, tal y como había determinado la juez para analizar su estado de salud.



Neira ha acudido a declarar a este juzgado , después de que la magistrada titular acordara mantener esta fecha para la declaración, a pesar de que su abogado pidiera un aplazamiento por motivos de salud.



Bajo una gran expectación, Neira ha abandonado los juzgados de Majadahonda acompañado de su mujer, Isabel Cepeda, asegurando, sobre el estado de su salud, que va "tirando".

La juez consideró que no había lugar a aplazamiento La magistrada titular de este Juzgado de Majadahonda, Elena Lizaur García Margallo, aplazó inicialmente hasta el 14 de abril la declaración de Neira a petición de su abogado tras presentar varios informes médicos como justificante.



Sin embargo, en una providencia dictada el 26 de marzo, la magistrada considera "notorio" que Neira continúa realizando sus ocupaciones habituales, entre ellas "incluso la de acudir a una entrevista en un programa de televisión".



La juez considera que no hay lugar al aplazamiento y recuerda que las dos solicitudes de suspensión presentadas por el profesor se han basado "en informes médicos de parte" y no se ha acreditado "su situación de baja laboral".



"Tratándose de una declaración de calidad denunciante-perjudicado, se mantiene el señalamiento acordado (para el lunes) a las 10 horas para ser examinado por el Médico Forense de este Juzgado y, en su caso, celebrar la diligencia de declaración a continuación", concluye.