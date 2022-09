El supuesto agresor de Jesús Neira, Antonio Puerta, ha salido este martes de la cárcel de Estremera después de pagar 10.000 euros de fianza, tras decretar la juez que lleva el caso que podía acceder a la libertad provisional si pagaba esta cantidad.

El juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda decretó el pasado 13 de agosto de 2008 prisión incondicional sin fianza para Puerta, nueve días después de propinar una paliza al docente.

Los hechos tuvieron lugar en la puerta del Hotel Majadahonda, ubicado en el polígono El Carraledo de dicha localidad. Neira observó cómo Puerta pegaba a una mujer, por lo que fue a socorrerla. Entonces, cuando el profesor se dirigía al hotel para avisar a la Policía después de recriminarle su actitud, el agresor le pegó un fuerte puñetazo por la espalda y, ya en el suelo, le pateó repetidamente.

Puerta ha estado acompañado a su salida de la prisión de Estremera por varios familiares, entre ellos, su padre, que no ha hecho ninguna declaración a los medios de comunicación que llevaban todo el día esperando a las puertas de la cárcel.

El profesor Neira aseguró este lunes sentir "asco" y "vergüenza" por la decisión judicial.

El abogado de Puerta dice que Neira tiene "grandes padrinos"

Su abogado, Fernando Pamos, ha asegurado, al conocer que Puerta quedaba libre, que "se ha hecho justicia" aunque ha criticado la tardanza en conseguir la libertad provisional para su cliente.

Además, ha recordado que todavía recaen sobre él unas medidas cautelares complementarias, como la obligación de acudir semanalmente ante el Juzgado y la imposibilidad de que abandone el territorio nacional.

"Si este señor (Neira) no tuviera unos grandes padrinos y altavoces mediáticos propios y determinadas presiones, Puerta no hubiera entrado o hubiera salido antes. Si el juicio determina que ingrese en prisión, pues volverá, pero después del proceso y no antes", ha dicho el letrado.

Además, cree que el proceso judicial hubiera sido distinto si el suceso no hubiera sido tan mediático, ya que "el pueblo quiere sangre".