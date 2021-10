La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, no asistirá a la próxima Cumbre Unión Europea - Cuba que se celebra en Madrid el próximo 6 de abril. Así lo ha hecho público el ministerio de Exteriores, que ha precisado que la delegación europea estará encabezada por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Una ausencia que España no considera importante. Así lo han dicho fuentes de la Presidencia a RTVE.es, quienes no ven necesaria la presencia de Ashton a una reunión que no va a tener un marcado contenido político y que no va a suponer un cambio en la relación entre las partes.

Tampoco se conoce quién va a encabezar la delegación cubana. Está previsto que sea el ministro de Exteriores, Bruno Roque, quien lo haga, aunque el ministerio de Exteriores todavía no puede confirmar que esto vaya a ser así.

No es la primera vez Fuentes comunitarias han informado a EFE de que la Alta Representante ha pactado con Moratinos su ausencia de esta Cumbre. Al parecer la duplicidad de su cargo -también es Vicepresidenta de la Comisión- le obliga a "dividir su carga de trabajo" con la presidencia rotatoria. No será la primera reunión a la que falte Ashton, quien no asistió a la cumbre entre la UE y Marruecos que se celebró en Granada el 6 y el 7 de marzo y tampoco viajó a Palma de Mallorca para la cumbre de ministros de Defensa de finales de febrero. El encuentro forma parte del diálogo político que ambas partes retomaron en 2008, cuando los Veintisiete levantaron las sanciones diplomáticas aplicadas a La Habana desde 2003 por la detención de 75 disidentes.