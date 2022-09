El primado de la Iglesia Católica irlandesa, el cardenal Séan Brady, ha pedido perdón por haber ocultado el caso de abusos de menores cometidos por un sacerdote pederasta en la década de los años setenta.

El primado, que siendo sacerdote en 1975 estuvo presente en dos reuniones en la que se pidió a dos niños víctimas de los abusos del cura Brendan Smyth que hicieran un voto de silencio, también dio a entender que reflexionará sobre su futuro, en una declaración en el Día de San Patricio, patrón de Irlanda.

"Esta semana un episodio doloroso de mi pasado se me ha presentado. He escuchado la reacción de la gente sobre mi labor en eventos de hace 35 años", ha afirmado el cardenal.

"Quiero decirle a cualquiera que haya resultado herido por mi fracaso que pido disculpas con todo mi corazón. También pido perdón a todos los que sienten que les he defraudado", ha agregado.

"Mirando hacia atrás me avergüenzo ya que no siempre he defendido los valores que profeso y creo", ha proseguido.

Brady practicó el "no preguntes", "no lo cuentes" Esta declaración ha coincidido con el anuncio hoy del papa Benedicto XVI de que el próximo día 19 firmará y enviará la carta que prometió a los católicos irlandeses en la que les indicará "claramente" las iniciativas adoptadas para responder a los numerosos casos de abusos sexuales de curas irlandeses a niños. El anuncio lo ha hecho ante varias miles de personas que asistían en la plaza de San Pedro del Vaticano a la audiencia pública de los miércoles y en el saludo en inglés que efectuó a los fieles de Irlanda, Gran Bretaña, EEUU y otros países de ese habla presentes. Las organizaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes pidieron recientemente la dimisión de Brady por ocultar los maltratos de un cura pederasta. Las acusaciones se remontan a 1975, cuando Brady fue encargado de investigar dos casos de abusos cometidos por Smyth, quien fue arrestado 1994 en la República de Irlanda y encarcelado después por agredir sexualmente de 20 menores durante más de 40 años. Según la prensa irlandesa, Brady estuvo en dos reuniones en las que se pidió a los menores que hiciesen votos de silencio, cuando el ahora cardenal actuaba como secretario del obispo de Kylmore, Francis McKiernan.