Juan José Campanella: "Esto me parece mentira"

Juan José Campanella, director de la hispano-argentina, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, ha afirmado que haber conseguido el premio de la Academia de Hollywood le 'parece mentira'.

'Cuando subes al escenario tienes una sensación de aturdimiento, en realidad como con cualquier premio', ha señalado el cineasta bonaerense, 'pero creo que mañana me levantaré a por un vaso de agua y me sorprenderé al ver la estatuilla'.

La cinta argentina logró dar la sorpresa y sumó el segundo Oscar para Argentina en esa categoría tras La historia oficial (1985) y después de optar al galardón con otras cuatro películas, la última, El hijo de la novia (2001), también dirigida por Campanella.

Falta de tiempo para un 'momento extraordinario'

Se impuso a la peruana La teta asustada, la francesa Un Prophète, la israelí Ajami y la favorita en las quinielas, la alemana La cinta blanca.

“No recordaba nada de lo que tenía pensado, la verdad es que no ha sido mi mejor momento“

Campanella, que ha asistido a la rueda de prensa acompañado de, entre otros, el productor español Gerardo Herrero y el actor Guillermo Francella, ha revivido el momento en el que subió al escenario a recoger el premio.

'Me empecé a poner nervioso cuando vi el contador que bajaba... 29 segundos, 28, 27... no recordaba nada de lo que tenía pensado; la verdad es que no ha sido mi mejor momento, y encima tratando de no cometer errores en inglés', ha manifestestado Campanella, quien ha dicho que la organización del evento no le había dejado vivir 'ese momento extraordinario'.