Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han comprobado que las moléculas alfa-defensinas 1-3 que segrega de forma natural el organismo son capaces de controlar la progresión de la infección del virus del sida sin necesidad de que el paciente se someta a una terapia retroviral.

Según ha explicado el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico, Josep Maria Gatell, un 5% de las personas infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) son capaces de controlar la enfermedad por sí mismas, es decir, mediante las defensas que crea su propio cuerpo.

El estudio presentado este miércoles demuestra que la enfermedad no avanza en estos pacientes porque sus células dendríticas son capaces de producir un nivel de moléculas alfa-defensinas superior al normal.

No obstante, " este factor es potencialmente modificable " porque "procede del número de copias del cromosoma ocho", según ha añadido la inmunóloga Teresa Gallart.

En este sentido, el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas ha aclarado que, de momento, "no sabemos cómo estimular esta segregación", y "hay que seguir investigando".

Convertirlos en "controladores de élite"

Para realizar el estudio, los investigadores han analizado las células dendríticas de personas sanas, pacientes infectados por el sida que consiguen controlar por sí mismos la enfermedad y pacientes que necesitan terapia antiretroviral para evitar la extensión de la infección.

En resultado ha sido que los pacientes que consiguen controlar por sí mismos la enfermedad tienen una capacidad de segregar moléculas alfa-defensinas diez veces superior al resto de los personas.

En España hay 250 personas infectadas por el VIH que consiguen controlar la enfermedad por sí mismas, según los datos de los centros integrados en la red de investigación del sida.

Estos pacientes son denominados "controladores de elite" y, según Gatell, "el reto es conseguir que el resto de pacientes también se conviertan en controladores de elite".

Este estudio, que ha publicado la revista PLoS ONE, está dirigido por la doctora Marta Rodríguez García, premio 'Emili Letang' del Hospital Clínic de Barcelona por sus trabajos en esta línea de investigación y actualmente investigadora post-doctoral en The Rangon Institute of Massachussets General Hospital.

La investigación, que se ha prolongado durante tres años, ha contado con la colaboración del Centro Catalán de Investigación y Desarrollo de Vacunas para el sida (HIVACAT), en colaboración con los laboratorios Esteve y la Fundación la Caixa.