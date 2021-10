Los niños están sentados en el patio. Algunos juegan. La mayoría sonríe. Otros en cambio presentan un semblante serio, como si se hubiesen hecho adultos de golpe.

Se trata del orfanato 'La casa de los Ángeles'. Su fundadora y directora se llama Gladys Maximilian y cuenta con el respaldo incondicional de su marido Lesli.

Tienen acogidos 90 niños. La mayoría fueron abandonados por sus padres y Gladys los ha ido recogiendo, pero el marido explica que tras el terremoto muchos más van a llegar.

"Seguro, porque la gente no tiene trabajo, no tienen casa, no tienen doctores ni medicina", explica el esposo de Gladis.

El terremoto dañó seriamente el edificio en el que se encontraba el orfanato y se han tenido que trasladar con todos los niños a una casa con jardín.

Duermen al raso, aunque sobre colchonetas. Los primeros días ni eso, no tenían nada ni recibían ningún tipo de ayuda.

Lesli cuenta como los niños reaccionaron con increíble madurez durante el momento crítico.

"Fue tanta la disciplina con la que los niños salieron del segundo piso, caminando sin temor, todo el mundo salió con tranquilidad y se quedaron en el patio hasta que nosotros pudiésemos hacer algo con ellos".

Entre las peticiones de adopción en 'La casa de los Ángeles' hay ya cuatro niñas adjudicadas a distintas familias españolas. En tres de los casos estaba muy avanzado el proceso, en otro acaba de iniciarse, pero Gladys y Lesli confían en que las cuatro pequeñas se puedan ir pronto con sus familias de acogida.