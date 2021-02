Twitter se derrumba con el nuevo seísmo en Haití

La red de microblogging Twitter se ha venido abajo sobre las 12:30 de la mañana. A esa hora, justo comenzaba a propagarse por internet la noticia de un segundo terremoto en Haití, de magnitud 6,1 que ha vuelto a castigar a un país devastado por el seísmo de hace una semana.

Twitter se ha convertido estos días en una red volcada con Haití. Miles de mensajes, sobre todo pidiendo ayuda para el país, se han publicado estos días y han colocado a la palabra "Haiti" como la más tuiteada desde el primer terremoto.

También ha sido un medio de comunicación bidireccional, desde dentro del país y hacia Haití, de personas que habían sobrevivido al seísmo y se han comunicado gracias a Twitter, Facebook, sus blogs y han podido hablar con sus seres queridos mediante Skype, pues el resto de las comunicaciones del país estaban completamente bloqueadas.

Aunque en un principio se desconocían las causas de la caída, la hora coincide con la difusión de la noticia del nuevo seísmo que ha causado que una gran masa de twitts empezaran a hacerse eco de esta nueva catástrofe en el país caribeño.

“Desde Twitter explican que se ha juntado la saturación con problemas en el proceso de una copia de seguridad“

La red social ha estado más de una hora inoperativa, aunque sobre las 13:45 hora española ha vuelto a la normalidad. Desde Twitter explican que en la caída se ha juntado la "saturación" con "un fallo repentino y problemas en el proceso de una copia de seguridad que ha producido un elevado número de errores durante 90 minutos". Desde Twitter añaden que "no se han perdido datos durante la caída".

El brutal terremoto que ha asolado de Haití y ha causado miles de victimas está teniendo una gran repercusión en las redes sociales. Facebook, la mayor del mundo con más de 350 millones de usuarios, reúne casi 300.000 miembros en el grupo 'Earhtquake Haiti'.

En este grupo, los usuarios aportan datos y contactos de organismos internacionales y ONG's a través de los que se puede enviar ayuda a los afectados. Además, se suceden los mensajes de personas que preguntan cuál es la situación en diferentes zonas del país antillano.

Otro grupo que crece rápidamente es el que se llama 'Haiti needs us, and we need Haiti', en español, 'Haití nos necesita y nosotros necesitamos a Haití'. Ha sido creado por haitianos en el exterior del país y se han unido ya más de 40.000 personas.