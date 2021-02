Aún hay esperanza de encontrar a más gente con vida entre los escombros. El 60% de las zonas afectadas por el terremoto del martes, tanto en Puerto Príncipe como en las localidades vecinas, han sido ya rastreadas por los equipos de rescate, que han conseguido sacar con vida a 70 personas.

"Es un número récord de personas halladas con vida después de un terremoto", ha explicado a Efe Elizabeth Byrs, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, OCHA, quien ha agragado que "nuestros expertos en el terreno aún no han perdido la esperanza de hallar más supervivientes".

Un estudiante ha sido rescatado tras permanecar 97 horas segultado.

Byrs ha insistido en que, según los expertos, "hasta seis días después" del sismo es posible encontrar supervivientes bajo los edificios destruidos.

Un total de 43 equipos de rescate, procedentes de todo el mundo, trabajan en estas tareas, con 1.739 miembros entre todos y 161 perros especializados.

Quien no ha tenido suerte, finalmente, ha sido la diplomática española de la EU Pilar Juárez, la tercera víctima española del terremoto. El cónsul de España en el país caribeño ha identificado el cadáver de esta mujer de 53 años, que trabajaba en la embajada.

Las otras dos víctimas son, María Jesús Plaza e Yves Batroni, un matrimonio que residía en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Sus dos hijas regresaron el sábado en el primer avión que ha repatriado españoles. Exteriores tenía localizados el sábado a 95 de las 111 personas que componen la colonia en Haití.

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud hechas públicas este domingo, el seísmo ha dejado entre 40.000 y 50.000 muertos.

Estos números confirman el último balance de las autoridades haitianas que hablaban de 50.000 muertos, 250.000 heridos, 1,5 millones de personas sin hogar y más de 25.000 cuerpos recuperados.

El mayor problema, la falta de médicos

Byrs ha destacado también que en estos momentos "el mayor problema es la falta de personal médico".

"Hay que tratar y operar a los heridos, porque si no se mueren, y no hay suficiente personal", ha afirmado Byrs, haciéndose eco de la preocupación de numerosas organizaciones, como Médicos sin Fronteras, cuyo personal en Haití no da abasto para atender a las miles de personas que se agolpan ante los hospitales e instalaciones médicas improvisadas.

"Tratar a los heridos es la prioridad, ha insistido, el agua y la comida ya empiezan a llegar".

También se necesitan ambulancias para trasladar a los heridos, pues ha señalado que "los sacan de los escombros y luego no hay cómo trasladarlos".

La portavoz ha dicho, además, que ya se han hecho las primeras evaluaciones en otra localidad haitiana, Petit Goave, que contaba con 117.000 habitantes, y donde "el 20% de los edificios han quedado destruidos".

En Petit Goave ya se encuentra una célula de coordinación local, pero al igual que en el resto de las ciudades afectadas "falta personal médico", ha agregado.

Petit Goave se suma a otras ciudades afectadas por el sismo aparte de Puerto Príncipe, como Jacmel, Carrefour, Leogane o Gressier.