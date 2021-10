Medio centenar de afectados por el cierre de Air Comet se dispone a pasar la Nochebuena en el aeropuerto de Madrid-Barajas "sin muchas ganas de fiestas", pero con la esperanza de tener asiento en el avión que el día de Navidad sale hacia Quito, la capital de Ecuador, y el sábado día 26 a Lima, la capital de Perú.

"Nos arruinaron las vacaciones, no hay ganas de fiesta", ha declarado una mujer ecuatoriana procedente de Menorca, donde trabaja de empleada de limpieza, y que viaja con dos hijos, uno de dos años y otro de catorce.

Algunos han declinado la oferta de hotel que se les ha brindado.

Prefieren dormir recostados sobre sus maletas o sobre las cintas transportadoras antes que salir del aeropuerto, por el miedo a perder un avión en el que todavía no saben si tienen plaza.

Todos tienen su "pequeño drama" que contar: años sin ver a los hijos "que dejaron allá", algún familiar enfermo, un préstamo que hay que devolver...

Los hay incluso que tienen que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas al relatar su caso particular, como el de Eric, un ecuatoriano de 35 años que trabaja en España, en el sector del metal, y que tiene que ir "de urgencia" a operarse de un varicocele (dilatación de las venas del cordón espermático que drenan los testículos).

Eric cuenta como estuvo ingresado por el mismo problema en España, "pero estoy solo y no tenía quien me pasara ni siquiera un vaso de agua, por eso resolví operarme allí, y me resulta urgente llegar".