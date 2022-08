Susan Boyle y David después del dentista, los más vistos en YouTube en 2009

Susan Boyle era una desempleada británica totalmente desconocida hasta su paso por el programa de televisión "Britain's got talent". Su interpretación de la "I dreamed a dream", del musical Los Miserables, emocionó al mundo y ha sido todo un fenómeno en YouTube.

Vídeos musicales

El rey de los vídeos musicales en YouTube es el rapero de origen cubano Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull, con el vídeo clip de su tema "I Know You Want Me", que ha conseguido más de 82 millones de visualizaciones.

Miley Cirus, la cantante y actriz que da vida al personaje de ficción Hannah Montana, ocupa la tercera y la cuarta posición con los vídeos de sus canciones "The Climb" y "Party in the USA", que recibieron 64 y 54 millones de visitas, respectivamente.

Completan la lista The Lonely Island con "I'm on a Boat" y 48 millones de visualizaciones, así como Keri Hilson con "Knock You Down", que contabilizó 35 millones de visitas.