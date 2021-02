La Policía danesa ha cerrado a cal y canto el Bella Center, la sede de la Cumbre sobre el camibo climático de Copenhague, ante la oleada de protestas convocadas por diversas organizaciones de activistas climáticos con motivo de la llegada de los líderes mundiales, que se han saldado con 260 detenciones.

Un centenar de ecologistas, perodistas y delegados, todos ellos acreditados, no han podido entrar en el edifcio donde se celebra la Cumbre de Copenhague, bloqueados por las fuerzas de seguridad danesas, nerviosas por la presencia de manifestantes que querían 'tomar' el edificio.

"Algunos llevan dos horas en la entrada del centro, incluidos muchos delegados y periodistas", ha asegurado el corresponsal del diario francés Le Monde, que ha tardado "más de una hora" en entrar en el Bella Center gracias a la intervención de funcionarios de la ONU.

Además, un fotógrafo español que trabajaba para la prensa británica ha visto retirada su acreditación por hacer fotos de la sentada.

"Le pedí permiso a la policía cuando me preguntaron qué estaba haciendo. Me la dieron pero un funcionario de la ONU intervino y rompió mi tarjeta de identificación ", ha declarado Felipe, de 34 años, quien prefirió que no se publicara su nombre, con la esperanza de recuperar su identificación.

Más aún, Brasil ha protestado oficialmente ante la Presidencia danesa porque el jefe de su delegación ha sido bloqueado por los servicios de seguridad.

"Nos negaron el acceso, todos estamos acreditados", ha denunciado la directora ejecutiva de Amigos de la Tierra, Andy Atkins, cuya delegación ha hecho una sentada ante el pórtico de seguridad que marca la entrada al centro.

Las ONG ven cercano el fracaso "Fuimos excluidos sin siquiera avisarnos. No entendemos por qué", ha denunciado tras detallar que cerca de 400 delegados de la organización están acreditados. Desde el jueves, las ONG estarán sujetas a restricciones draconianas: sólo 90 de sus representantes serán admitidos en el Bella Center debido a la llegada de los líderes mundiales. "Francia ha insistido para que la Unión Europea comunique este problema en la sesión plenaria", ha declarado el secretario de Estado francesa Chantal Jouanno. Estas organizaciones consideran que las conversaciones se encuentran "en crisis" debido al rumbo que están tomando las negociaciones y fian todas sus esperanzas a la llegada de los ministros y los jefes de Estado. Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, que ha subrayado que los procesos "injustos" de la Cumbre de Copenhague, que han provocado las críticas de los países en vías de desarrollo, son un "reflejo de la dictadura imperialista mundial". Chávez ha acusado a los países ricos de "irresponsabilidad y falta de voluntad política" para alcanzar un acuerdo y ha criticado que el "destructivo modelo capitalista está erradicando la vida".