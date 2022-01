El juicio contra Antonio Puerta por presunta agresión a su pareja, Violeta Santander, ha quedado visto para sentencia y se celebrará dentro de entre ocho y diez días, según fuentes judiciales.



Será entonces cuando el juez Abel Téllez emita la sentencia definitiva.



En el juicio ha declarado en calidad de testigo el profesor Jesús Neira, a quien Puerta agredió presuntamente cuando intentaba defender a la mujer.

No obstante, el acusado se ha declarado inocente y ha pedido a la Fiscalía que parase "el circo mediático en el que se había visto envuelto, ya que vulneraba sus intereses". Ha asegurado estar " harto de que Jesús Neira fuera por todos los medios de comunicación insultándole . Fiscal y abogado del Estado han solicitado además abrir diligencias previas contra la supuesta víctima , Violeta Santander, por levantar falso testimonio al considerar que sus palabras "no se corresponden con la realidad y ha intentado negar la evidencia mostrada en el vídeo " de la grabación en la recepción del Hotel Majadahonda, con la intención de evitar declaraciones que inculpen a Antonio Puerta.

Contradicciones en las declaraciones de Puerta y Santander

Tras comenzar el juicio con dos horas de retraso, el primero en comparecer ha sido el acusado, Antonio Puerta, que con gesto tranquilo y voz pausada, ha negado recordar que Violeta Santander cayera al suelo, ni que la golpeara, y ha asegurado que el suceso no pasó "de un forcejeo".



Posteriormente, Violeta Santander, visiblemente más nerviosa y titubeante, ha desmentido que el acusado la cogiera del cuello, ni del pelo, ni que la golpeara, y se ha reafirmado en sus palabras después de visionar en la sala el vídeo en el que, según la Fiscal, "se aprecia claramente que la coge de la cabeza en actitud agresiva y violenta".



El recepcionista del Hotel y una de las mujeres del servicio de limpieza han declarado a continuación, haciendo hincapié en la actitud "nerviosa" del acusado y señalando que una de sus compañeras "llamó a la Policía porque iba a pasar algo".



El profesor Jesús Neira, pertrechado de una bombona de oxígeno, ha declarado tras un biombo, como sus dos predecesores, y ha manifestado que lo que él vio fue "una mujer medio caída como un trapo, sujetada por Antonio Puerta, que la golpeaba repetidamente con su brazo derecho".



Uno de los testimonios más "clarividentes", a juicio de la Fiscalía, ha sido el del jefe de servicio de la Policía de Majadahonda de aquel día, que se ha ratificado en lo escrito en el atestado: "Hablé largo y tendido con Violeta Santander, que tras reiterarme que no quería denunciar, me contó que había sido agredida por Antonio Puerta y que no era la primera vez que era agredida por este sujeto".