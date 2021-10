La cantante estadounidense Beyoncé ha arrasado en Berlín en los premios MTV Europe Music Awards 2009, en los que ha ganado tres premios y ha dejado sin galardón a la colombiana Shakira, con quien competía en dos categorías.

Beyoncé ha superado también a otra diva de la música, Lady Gaga, que pese a sus cinco nominaciones, sólo ha podido alzarse con el premio a Artista Revelación, dado que los premios a mejor artista femenina, mejor vídeo y mejor canción han recaído en la ex integrante de Destiny's Child.

Al recoger su galardón a la mejor artista femenina, Beyoncé ha dedicado el premio a sus compañeras de nominación -Kate Perry, Leona Lewis, Shakira y Lady Gaga- y especialmente a la colombiana. "Te adoro. Gracias por inspirarme. Eres maravillosa", le ha dicho Beyoncé a Shakira, con quien ya trabajó en el tema "Beautiful Liar".

Tras ganar en la categoría de mejor canción por 'Halo' y en la de mejor vídeo por 'Single Ladies', la cantante ha dedicado este último premio a su marido, el productor y rapero Jay-Z, a quien ha agradecido que le "pusiera un anillo en el dedo" en alusión a la letra del tema ganador.

El rapero Eminem, que ha agradecido su premio en un mensaje de vídeo, se impuso en la categoría de mejor artista masculino a rivales como Robbie Williams, Mika, Kanye West y Jay-Z, quien, por su parte, ha obtenido el premio al mejor artista urbano.

El todopoderoso matrimonio de la industria musical compuesto por Beyoncé y Jay-Z ha estado presente a lo largo de las cerca de dos horas y media de ceremonia en las que no sólo han subido al escenario a recoger premios sino que han protagonizado, por separado, dos de las actuaciones más sonadas de la noche.

Mientras que The Edge, miembro de U2, ha explicado que la banda se encontraba en Berlín "luchando por mantenerse unida" mientras las dos Alemanias avanzaban hacia la reunificación, Jay-Z ha expresado su deseo por que llegue un día en que "no haya muros" y "sólo haya música".

Foo Fighters y Leona Lewis también han actuado ante el público berlinés, así como Shakira, que, ataviada con un escueto vestido dorado y botas altas, ha presentado su nuevo sencillo 'Did it again' rodeada de bailarines y timbales.

Los grandes perdedores de la noche

Entre los grandes perdedores de la noche ha figurado la banda estadounidense Kings of Leon que, pese a partir como favoritos, al igual que Lady Gaga, con cinco nominaciones, se han quedado sin premio. Otras bandas como Black Eyed Peas y Jonas Brothers también se han marchado de vacío.

Los únicos españoles nominados en los premios -la banda We Are Standard en la categoría de mejor grupo europeo- han visto cómo el premio ha recaído en la banda turca Manga. We Are Standard se ha impuesto previamente como mejor grupo español del año a rivales como Fangoria, Macaco, Nena Daconte y Russian Red.

Han completado el palmarés de los premios europeos de la cadena MTV Placebo en la categoría de artista alternativo, la británica Pixie Lott como artista "Push" y la banda Linkin Park, que obtuvo el premio "World Stage".